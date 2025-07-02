Мужчина зарубил соседа топором в Нижнем Новгороде

Следственный отдел по Автозаводскому району Нижнего Новгорода завершил расследование уголовного дела в отношении 64-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве, совершённом с особой жестокостью, согласно пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ.
По версии следствия, 23 февраля 2025 года в доме на улице 3-я линия поселка Новое Доскино между обвиняемым и его соседом возник конфликт во время распития спиртных напитков.
В ходе ссоры мужчина нанес своему знакомому не менее двенадцати ударов топором по голове. Кроме того, он причинил множественные ранения острыми концами ножниц по телу потерпевшего.
От полученных тяжёлых травм 61-летний мужчина скончался прямо на месте происшествия.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
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