Штраф за неуведомление военкомата о смене места жительства повысят до 20 тысяч

Совет Федерации одобрил законопроект, который значительно увеличивает штрафы за неуведомление военкомата о смене места жительства. Теперь граждане, не зарегистрировавшиеся в военкомате или другом ответственном органе после переезда, будут подвергаться наказанию в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
Согласно новому закону, ответственность за нарушение будет наступать для россиян, которые не зарегистрировались в течение трёх месяцев после смены места жительства. Ранее за такое нарушение предусматривался штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Инициатива об увеличении штрафов была предложена главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.
По данным, представленным Картаполовым и соавторами законопроекта, в 2023 году за неуведомление военкомата о переезде было привлечено к ответственности 47 тысяч человек. Из них штрафы заплатили 28,7 тысячи человек. Парламентарии считают, что ужесточение наказания поможет повысить дисциплину и ответственность граждан в вопросах воинского учёта.
"Установленный размер штрафа является незначительным, несоизмерим с совершенным деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан", — подчеркнул Картаполов.
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