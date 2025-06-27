Четыре нижегородские социальные практики получили федеральные награды Экономика

Фото: Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области

Четыре нижегородские социальные инициативы заняли призовые места на Всероссийском конкурсе социально ответственных инициатив предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес». В целом на конкурсе было определено 34 победителя из разных регионов страны.

В нынешнем сезоне конкурса «Мой добрый бизнес» проекты оценивались по 12 направлениям, охватывающим ключевые сферы социально ответственного предпринимательства, от поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья до экологических инициатив. В состав экспертного жюри вошли представители власти и бизнес-сообщества: руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Наталия Зверева, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома и др.

При оценке проектов эксперты учитывали их соответствие региональным приоритетам, измеримый социальный эффект, финансовую устойчивость, инновационный подход и информационную открытость.

«Социальный бизнес в России сегодня стремительно развивается: сейчас в этом направлении работает более 12 тысяч предпринимателей. Вместе с развитием сектора трансформируется и конкурс. Мы существенно расширили возможности участия: для малого бизнеса, самозанятых и социально ориентированных некоммерческих организаций появились новые номинации, а для средних и крупных компаний — отдельный трек, направленный на развитие партнерства с социальными предприятиями и некоммерческим сектором. Мы получили более 2 тысяч заявок со всей страны, и 1079 проектов вышли на межрегиональный этап. Экспертное жюри отобрало 114 финалистов — больше, чем планировалось изначально, поскольку уровень представленных инициатив оказался по-настоящему высоким. Победителями стали 34 проекта — это яркое свидетельство того, что социальный бизнес в нашей стране становится все более зрелым и оказывает ощутимое позитивное влияние на общество», — подчеркнула заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Конкурс направлен на поиск, выявление и популяризацию лучших социально ответственных практик среди субъектов малого, среднего и крупного бизнеса и некоммерческих организаций, а также на поддержку идей и развитие направления корпоративной социальной ответственности.

«Развитие социального предпринимательства в нашем регионе — это важный приоритет государственной политики. Мы видим, что крупный бизнес активно включается в реализацию социальных проектов, демонстрируя высокую социальную ответственность и стремление к улучшению жизни наших граждан. Победа таких компаний подтверждает эффективность совместных усилий власти и бизнеса в решении социальных задач и создании благоприятной среды для всех жителей», - отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Среди проектов-победителей есть социально значимые инициативы крупного бизнеса, которые внесли значительный вклад в развитие социальной сферы региона. Их проекты способствуют улучшению качества жизни в области и создают новые возможности для устойчивого развития общества.

Нижегородская область является одним из лидеров в развитии социального предпринимательства в России, входя в топ-5 по количеству социальных предприятий (около 500 субъектов МСП в реестре социальных предприятий Нижегородской области).

«Каждая победа нижегородских проектов в конкурсе «Мой добрый бизнес» – это история реальных изменений в жизни конкретных людей. Мы не просто сопровождаем предпринимателей – мы вместе создаем новую социальную инфраструктуру региона. С каждым годом наш регион показывает результат: насколько больше решено социальных проблем, улучшено жизненных ситуаций, создано возможностей. Сегодня социальное предпринимательство в Нижегородской области – это уже не отдельные инициативы, а целая экосистема взаимосвязанных проектов, усиливающих друг друга», — сказала директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» Светлана Кашина.

Напомним, 27 июня 2025 года в рамках форума «Больше чем бизнес», приуроченного к Международному дню социального предпринимательства, состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес». Ежегодно Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес» способствует признанию достижений социальных предприятий Нижегородской области на федеральном уровне.

Организатором конкурса выступает Минэкономразвития России, федеральный оператор конкурса — ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», партнер — фонд «Наше будущее». Региональный оператор — АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области».

Конкурс «Мой добрый бизнес» проводится с 2015 года и направлен на выявление и поддержку лучших практик социального предпринимательства среди малого и среднего бизнеса и НКО по всей России. За 10 лет в нем приняло участие около 9,5 тыс. проектов из 87 регионов, что свидетельствует о растущем интересе к социально ответственному бизнесу. Нижегородская область является одним из лидеров по количеству и качеству представленных практик на конкурс, ежегодно нижегородские проекты отмечаются федеральными наградами.

Информация о конкурсе «Мой добрый бизнес» размещена на сайте Центра инноваций социальной сферы.

Деятельность регионального Центра инноваций социальной сферы, созданного в 2017 году, позволяет выполнять задачи федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес (мойбизнес52.рф) по телефону горячей линии 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).