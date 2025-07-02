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Экономика

Нижегородский технопарк "Анкудиновка" заключил соглашение с минским бизнес-инкубатором УП "УИН"

02 июля 2025 17:47  [45] Экономика
Нижегородский технопарк Анкудиновка заключил соглашение с минским бизнес-инкубатором УП УИН

Фото: технопарк "Анкудиновка"

Нижегородский технопарк «Анкудиновка» заключил соглашение с минским инкубатором малого предпринимательства УП «УИН». Церемония подписания соглашения о сотрудничестве состоялась во время делового визита белорусской делегации в технопарк «Анкудиновка». Мероприятие прошло в дни проведения XII Форума регионов России и Беларуси.

Документ подписали директор управляющей компании технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев и директор инкубатора малого предпринимательства УП «УИН» Елена Яшович.

«Соглашение между технопарком «Анкудиновка» и УП «УИН» направлено на укрепление деловых связей между российскими и белорусскими участниками инновационного сектора. Организации, подписавшие соглашение, создают благоприятную среду для развития новых технологий: предоставляют инфраструктуру, поддержку и ресурсы для стартапов, малых и средних предприятий», – сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он отметил, что по условиям соглашения предусмотрен регулярный обмен информацией в сфере высоких технологий, предполагается проведение совместных мероприятий по популяризации инновационного предпринимательства, в том числе конференций, форумов и бизнес-миссий.

«Технопарк «Анкудиновка» на постоянной основе проводит работу по расширению межрегиональных и межгосударственных связей с инфраструктурой поддержки бизнеса. Мы заключили соглашения о сотрудничестве с организациями из Екатеринбурга, Самары, Кемерова, Москвы, Севастополя, а также из Беларуси и Кубы. Все соглашения направлены на совместную работу по развитию инновационной деятельности и высокотехнологичных направлений и содействие импортозамещению в сфере высоких технологий», – сообщил Тимур Радаев.

Соглашение заключено сроком на год с возможностью автоматической пролонгации.

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Теги:
Белоруссия Соглашение Технопарк
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