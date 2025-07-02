39 бесплатных вебинаров об особенностях маркировки "Честный знак" пройдет в июле

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Нижегородские производители и торговые организации могут пройти бесплатное обучение по работе с маркировкой разных групп товаров. В июле состоится 39 бесплатных вебинаров (18+) на онлайн-платформе «Честный знак».
Система «Честный знак» обеспечивает прозрачность движения товаров на всех этапах от производителя до потребителя и предоставляет полную информацию о продукте.
«Вебинары подготовлены для предпринимателей и торговых организаций. Во время обучения участники смогут ознакомиться с актуальными изменениями и техническими требованиями национальной системы. В июле запланированы вебинары по маркировке косметики и бытовой химии, строительных материалов, медицинских изделий, печатной продукции, спортивного питания», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Список вебинаров постоянно пополняется, следить за изменениями, а также зарегистрироваться на участие в них можно на сайте.
Обучение работе с маркировкой разных групп товаров дополняет инструменты национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика.
Проверить коды маркировки и убедиться в качестве и безопасности товаров можно в бесплатном мобильном приложении «Честный знак».
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь
По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.
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