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Общество

Муниципалитеты Нижегородской области жильем привлекают медиков в села

02 июля 2025 17:58  [43] Общество
Муниципалитеты Нижегородской области жильем привлекают медиков в села

Фото: минздрав Нижегородской области

Муниципальные власти Нижегородской области разрабатывают и реализуют различные программы предоставления жилья медицинским работникам. Таким образом они вносят свой вклад в решение проблемы неполной укомплектованности больниц кадрами, характерной для всех регионов страны.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области, каждый округ самостоятельно составляет перечень наиболее востребованных специалистов и определяет, какой вид муниципального жилья может быть доступен медикам. В некоторых населенных пунктах реализуются проекты по передаче такого жилья врачам в личную собственность. Обычно эти программы предусматривают заключение контракта на работу в местной медицинской организации в течение нескольких лет.

Так, например, в прошлом году в Сокольском округе в тандеме местной администрации с промышленными предприятиями был построен многоквартирный дом. Однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры с чистовой отделкой в нем предоставляются самым востребованным для муниципалитета специалистам, в том числе врачам и учителям.

По словам главного врача Сокольской ЦРБ Андрея Захарова, шесть таких квартир зарезервированы для медиков, готовых переехать в округ. После пяти лет работы в центральной районной больнице жилье перейдет в собственность специалиста. Отдельных требований к стажу и опыту работы не предъявляется: в ЦРБ востребованы как молодые специалисты, для которых функционирует система наставничества и ввода в должность, так и зрелые сотрудники, в том числе имеющие детей.

«Мы очень ждем в свою команду офтальмолога, рентгенолога, онколога, участковых терапевтов, педиатров, а также функционального диагноста и эндоскописта. Каждый из этих докторов может подать заявку на квартиру в новом доме. А фельдшерам скорой медицинской помощи администрация округа готова предоставить в бессрочный безвозмездный социальный найм муниципальные квартиры. Подчеркну, что в Сокольском развитая инфраструктура, здесь есть все для комфортной жизни: детские сады, школы, ФОК и Дом культуры капитально отремонтированы, а сам рабочий поселок находится в живописном месте на берегу Волги – здесь обустроено много пространств для семейного и пляжного отдыха», –рассказал Андрей Захаров.

В рабочем поселке Большое Мурашкино власти выделили для хирурга, в котором очень нуждается округ, отдельный частный дом. Он был построен «под ключ» в прошлом году. Это жилье также готовы передать в собственность врачу – для этого специалисту нужно будет проработать в округе не менее 10 лет.

Администрация Городецкого округа, в свою очередь, активно привлекает медиков, предлагая им муниципальные квартиры в социальный найм. В течение всего периода работы в округе медикам будет необходимо оплачивать только коммунальные расходы. Сейчас в Городецком округе уже 13 специалистов живут в таких квартирах, при этом власти готовы предоставить жилье по этой программе еще нескольким врачам.

Одна из получателей меры поддержки – участковый врач-терапевт Ксения Веденеева. Медик переехала в Заволжье еще пять лет назад, сразу после окончания университета.

«Перед вручением дипломов для выпускников организовывали ярмарку вакансий. Со всей области на неё приезжали представители районных больниц и поликлиник. Там мне и предложили работу в Заволжье с предоставлением трехкомнатной квартиры в социальный найм. Мы с будущим мужем сделали тогда в ней ремонт, а чуть позже, когда уже обустроились, у нас родилась дочка», – поделилась Ксения Веденеева.

В областном Минздраве пояснили, что уточнять информацию по программам предоставления жилья необходимо в администрациях центральных районных больниц, куда специалист планирует трудоустроиться.

В ведомстве напомнили, что работа по преодолению дефицита медицинских кадров – важнейшая составляющая нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Новый национальный проект выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

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Теги:
Жилье Здравоохранение село
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