288 нижегородских компаний внедряют бережливые технологии при господдержке Экономика

Фото: компания-участник нацпроекта "Производительность труда"

ООО «АПС Групп» из Нижнего Новгорода стало 288-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Нижегородской области. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Компания специализируется на производстве оборудования для переработки молока и для сыроделия.

«На производственной площадке эксперты РЦК будут работать в течение шести месяцев. За это время совместно с командой предприятия они проведут аудит, выявят и устранят «узкие» места на пилотном потоке. Такие меры повышают эффективность на производстве, снижают время изготовления продукции и увеличивают объем производства без дополнительных затрат», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он добавил, что параллельно будет вестись обучение сотрудников предприятия основам бережливого производства.

Сейчас в Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряют шесть производителей промышленного оборудования. За время реализации федпроекта выработка на этих производствах растёт минимум на 10 процентов.

С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.