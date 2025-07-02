Депутаты ЗСНО оценили условия в оздоровительных лагерях региона Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

По поручению председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина депутаты комитета регионального парламента по социальным вопросам ведут мониторинг условий, созданных для летнего отдыха и оздоровления детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В выездном мероприятии приняли участие представители министерства образования и науки Нижегородской области, администрации Московского района и Городецкого Губернского колледжа.

Напомним, что вопрос совершенствовании законодательства по организации загородного отдыха и оздоровления детей в Приволжье стал одним из центральных на недавнем заседании Совета законодателей ПФО, который прошел в Пензе в июне. Тогда координатор Совета, председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил необходимость повышения доступности летнего отдыха и развития материально-технической базы лагерей, в том числе для отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Обеспечить доступный и качественный отдых каждому ребенку, независимо от возраста и состояния здоровья, – наш безусловный приоритет. Важно, чтобы для отдыха и оздоровления детей были созданы все условия. Крайне необходимо комплексно разобраться с материальной базой: строить новое, развивать существующее, проводить капитальный ремонт «уставших» корпусов. Также будем прорабатывать вопрос родительского кешбэка – думать, каким образом компенсировать часть затрат семьям, особенно малообеспеченным, многодетным. И, конечно, совершенствовать законодательство, чтобы каждая семья могла воспользоваться льготами в полной мере», – сказал Евгений Люлин.

Депутаты профильного комитета посетили два детских центра региона: санаторно-оздоровительный образовательный центр «Салют» и оздоровительно-образовательный центр «Лесной». Парламентарии пообщались с ребятами, отдыхающими в лагерях, осмотрели жилые корпуса, игровые и спортивные площадки, творческие мастерские и музеи.

Особое внимание в центре «Салют» участников встречи привлек недавно открытый музей авиации и авиастроения «Русские СОКОЛЫ», ставший центром профориентационной работы. Во время визита было отмечено, что в центре, ставшем в 2023 году участником федерального проекта по модернизации лагерей, созданы достойные условия для проживания и всестороннего развития детей. В рамках проекта здесь построено два новых комфортабельных корпуса на 100 мест, проведен капитальный ремонт корпусов, здания медпункта и столовой.

Центр «Лесной», как отметили депутаты, в свою очередь, уникален тем, что принимает детей от 3 до 16 лет. «Лесному» удалось сохранить традицию организации отдыха для дошкольников. Центр имеет два подразделения: «Школьный лагерь» и «Детскую дачу» для самых маленьких. Младшие дети приезжают целыми группами из детских садов Нижнего Новгорода со своими воспитателями и специалистами (логопедами, дефектологами, психологами), что значительно облегчает их адаптацию. «Лесной» демонстрирует высокие результаты в организации инклюзивного отдыха: ежегодно здесь отдыхают дети с ОВЗ и инвалидностью, для которых созданы специальные условия. В 2023 году их было 22, в 2024 – 27, а в 2025 планируется принять 36 ребят, в том числе с тяжелыми нарушениями здоровья.

Несмотря на общие для отрасли трудности, такие как физический износ зданий и инфраструктуры и сложности с привлечением кадров (особенно медицинских), центр «Лесной» смог добиться того, что: по итогам 2024 года центр стал победителем регионального и Всероссийского конкурсов программ отдыха и оздоровления и занял второе место на Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа» в номинации «Лучший инклюзивный лагерь». В 2025 году «Лесной» стал победителем федерального гранта «Доступная среда», на средства которого будет реконструирован и оборудован «Центр развития и творчества».

«Эффективность работы лагерей ярко иллюстрирует обратная связь от детей. На наш вопрос, приезжал ли кто-то в лагерь ранее, положительно ответили практически все ребята в группе. Это говорит о том, что детям здесь нравится, и они хотят возвращаться снова. Многие из тех, кто раньше отдыхал в «Лесном», повзрослев, приезжают сюда уже в качестве вожатых, – отметила председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по социальным вопросам Наталья Смотракова. – Уникальная практика приема младших ребят целыми группами из дошкольных учреждений с сопровождающими педагогами и специалистами, а также последовательная работа по развитию материальной базы для работы с детьми с ОВЗ – это ценный опыт, который заслуживает распространения».