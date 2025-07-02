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Общество

Нижегородское военно-инженерное училище возобновит работу в 2025 году

02 июля 2025 18:30  [1] Общество
Нижегородское военно-инженерное училище возобновит работу в 2025 году

Фото: Александр Воложанин

В Кстове планируют открыть Нижегородское высшее военно-инженерное командное училище уже в 2025 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ.

Ранее появилась информация о возможном воссоздании этого учебного заведения, которое было закрыто в 2010 году. Сообщалось, что после открытия в училище переведут студентов, поступивших в этом году в Тюменское инженерное училище.

Кроме того, будущими курсантами вновь открываемого учреждения смогут стать и девушки, что расширит возможности набора.

В целом в ближайшие годы по всей стране планируют создать около 15 новых военных учебных заведений.

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Теги:
Военные Кстово Образование
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