Нижегородское военно-инженерное училище возобновит работу в 2025 году

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В Кстове планируют открыть Нижегородское высшее военно-инженерное командное училище уже в 2025 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ.
Ранее появилась информация о возможном воссоздании этого учебного заведения, которое было закрыто в 2010 году. Сообщалось, что после открытия в училище переведут студентов, поступивших в этом году в Тюменское инженерное училище.
Кроме того, будущими курсантами вновь открываемого учреждения смогут стать и девушки, что расширит возможности набора.
В целом в ближайшие годы по всей стране планируют создать около 15 новых военных учебных заведений.
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