Нижегородское военно-инженерное училище возобновит работу в 2025 году Общество

Фото: Александр Воложанин

В Кстове планируют открыть Нижегородское высшее военно-инженерное командное училище уже в 2025 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ.

Ранее появилась информация о возможном воссоздании этого учебного заведения, которое было закрыто в 2010 году. Сообщалось, что после открытия в училище переведут студентов, поступивших в этом году в Тюменское инженерное училище.

Кроме того, будущими курсантами вновь открываемого учреждения смогут стать и девушки, что расширит возможности набора.

В целом в ближайшие годы по всей стране планируют создать около 15 новых военных учебных заведений.