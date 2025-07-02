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Происшествия

Роструд начал проверку из-за дворника детсада, пристававшего к жителям Богородска

03 июля 2025 11:18  [1] Происшествия
Роструд начал проверку из-за дворника детсада, пристававшего к жителям Богородска

Гострудинспекция в Нижегородской области проводит проверку по факту информации, опубликованной в СМИ, о мужчине, который в мае 2025 года вел себя неадекватно на железнодорожных путях в Богородском муниципальном округе. По утверждению местных жителей, этот гражданин работает дворником в одном из местных детских садов. Его трудоустройство подтвердила заведующая учреждения.

Как сообщил руководитель Гострудинспекции Илья Мошес, инспекторы выясняют обстоятельства произошедшего и проверяют законность трудовых отношений. Он напомнил, что Трудовой кодекс РФ устанавливает ограничения на работу в сфере образования и других сферах, связанных с несовершеннолетними.

При наличии оснований будут приняты меры инспекторского реагирования. Также налажено взаимодействие с компетентными органами.

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Теги:
Богородск Госинспекция труда проверки
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