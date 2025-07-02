Пациентки Областного перинатального центра поделились мнением о востребованности новых мер поддержки семей с детьми Общество

Фото: Институт демографического развития Нижегородской области

Пациентки Областного перинатального центра поделились мнением о востребованности новых мер поддержки семей с детьми. Нижегородки, родившие детей 1 июля, станут одними из первых получателей дополнительной финансовой помощи. Они смогут рассчитывать на выплаты родительского основного дохода (регионального семейного капитала) «Основа», а также самостоятельно собрать «Подарок новорожденному» – бесплатно приобрести необходимые детские товары от местных производителей на сумму 20 тыс. рублей на популярном маркетплейсе.

Как напомнили в правительстве региона, новые финансовые инструменты поддержки семей с новорожденными детьми начали действовать по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в рамках Пятилетия семьи. Важно, что такая помощь доступна всем семьям, проживающим в регионе, без учета критерия нуждаемости и на абсолютно всех детей. В настоящий момент меры поддержки распространяются на детей, рожденных в период с 1 июля 2025 г. по 30 июня 2028 г.

Главный врач Городской клинической больницы №40 Нижнего Новгорода, на базе которой действует Областной перинатальный центр, поздравила мам с новорожденными детьми. Ольга Мануйленко вручила нижегородкам гербовые свидетельства о рождении детей, медали «Родившемуся в Нижегородской области», информационные буклеты, где подробно описан механизм получения новых мер поддержки, а также информационные открытки с поздравлением от имени губернатора.

«1 июля у нас родились 18 детишек, в том числе две двойни. Примерно половина всех новорожденных – вторые и третьи дети в семьях. Очень отрадно, что нижегородцы решаются родить вторых и последующих детей, становятся многодетными родителями. Уверена, что благодаря губернаторскому проекту «Основа» наши акушеры без работы не останутся», – рассказала главный врач.

У одной из пациенток Областного перинатального центра — Виктории — 1 июля родились сразу две дочки. Теперь в семье уже трое детей, она считается многодетной. Женщина сможет воспользоваться как средствами федерального материнского капитала за второго ребенка, так и региональными выплатами, которые суммируются в случае рождения нескольких детей. Мама самостоятельно выберет, получать ли ей более 52 тыс. рублей ежемесячно в течение трех лет либо получить часть положенных выплат в виде крупной целевой выплаты, а оставшуюся часть – в качестве ежемесячных выплат.

«Для меня было главным, чтобы мои дети родились доношенными. Так и произошло: девочки появились на свет на сроке 37 недель. То, что дети родились 1 числа – счастливое стечение обстоятельств, и я этому, конечно, очень рада! О новых мерах поддержки я знала заранее. Любая помощь от государства важна, но то, что именно власти региона уделяют внимание семьям – особенно приятно», – рассказала многодетная мама.

Еще две пациентки медучреждения стали мамами впервые. У нижегородки Юлии родилась дочь, у ее соседки по палате Марины – сын. Каждая мама первенца сможет получить средства федерального материнского капитала, а также ежемесячные выплаты – по 10 тысяч рублей в течение трех лет. Региональные средства являются нецелевыми, то есть их можно направить на любые нужды.

«Мои роды начались 30 июня, но малышка появилась на свет уже на следующий день, 1 июля. Я узнала о том, что в регионе вводят выплаты при рождении детей, благодаря баннерам, которые размещены на улицах города. Пока не изучала информацию детально, но скоро этим займусь. На мой взгляд, 10 тысяч рублей в месяц в качестве «зарплаты родителя» – это достаточно много. «Подарок новорожденному» тоже приятно порадовал! Какие-то вещи для ребенка мы уже купили, что-то подарят родственники, а уже затем я буду выбирать то, что еще необходимо приобрести. Это удобнее, чем получить фиксированный набор вещей в качестве подарка», – поделилась мнением Юлия.

По мнению нижегородки Марины, главное – это то, что ее малыш родился здоровым.

«Конечно, я настроена справляться самостоятельно, но то, что от региона есть такая поддержка, – очень хорошо! Мне пока было совсем некогда подумать о том, как тратить выплаты. Знаю одно: все пойдет на благо моего ребенка!» – сказала молодая мама.

Напомним, работа по поддержке семей с детьми – одна из важнейших составляющих нового национального проекта «Семья», который стартовал в стране с 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее национальных проектов «Демография» и «Культура». Он включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».