Новые электрички вышли на маршруты в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Горьковская железная дорога продолжает обновление пригородного подвижного состава в 2025 году. На магистраль поступили 2 новых электропоезда серии ЭП3Д в четырех- и шестивагонном исполнении, которые уже курсируют на самых востребованных маршрутах в Нижегородской области.

«Это подвижной состав нового поколения. Он оснащен камерами видеонаблюдения внутри салона и на крыше, что соответствует всем современным требованиям транспортной безопасности. Такие модели уже курсируют по магистрали на различных маршрутах в Нижегородской области, а также в межрегиональном сообщении Нижний Новгород – Казань» - отметил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Вагоны оборудованы новыми эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку, которая улучшает выход на низкую платформу.