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Общество

Андрей Гнеушев встретился с ветеранами СВО Сергачского округа

03 июля 2025 13:00  [110] Общество
Андрей Гнеушев встретился с ветеранами СВО Сергачского округа

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев провел выездное заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей в Сергачском муниципальном округе. В работе комиссии приняли участие управляющий отделением Социального фонда России по Нижегородской области Арина Садулина, руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова, руководитель Нижегородского комитета семей воинов Отечества Инна Наумова и военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов, а также представители профильных министерств и ведомств региона,

«На выездной межведомственной комиссии в Сергаче обсудили вопросы адаптации, обучения, трудоустройства ветеранов СВО. Отдельно рассмотрели вопросы обустройства рабочего места в домашних условиях и поиска подходящей работы для участника СВО, который при выполнении боевых задач потерял зрение. К истории каждого бойца нужен индивидуальный подход, должны быть отдельные решения. Для меня важно, чтобы все структуры четко отрабатывали друг с другом ситуации, а руководители лично держали на контроле решение вопросов бойцов и их семей», - подчеркнул Андрей Гнеушев.  

Глава местного самоуправления Сергачского округа Олег Радаев и глава МСУ городского округа Перевозский Наталья Трунина доложили комиссии об организации работы и межведомственного взаимодействия по поддержке участников специальной военной операции в округах. Они рассказали о том, как ведется работа с семьями бойков и ветеранов СВО, как отрабатываются вопросы с военкоматами, социальным фондом и фондом «Защитники Отечества».

В администрации округа Андрей Гнеушев встретился с ветеранами СВО Дмитрием К., Алексеем С., Михаилом С. и Антоном М. и узнал, какую помощь им необходимо оказать. Так, Антон М. потерял зрение после тяжелого ранения, хочет пройти переобучение и устроиться на работу. Фонд «Защитники Отечества» окажет содействие с адаптацией дома и организацией рабочего места с электронным голосовым устройством, которое помогает людям с нарушениями зрения. Также поможет с поиском работы и, при необходимости, с переобучением.

К членам комиссии обратилась супруга погибшего участника СВО Алена З. Областной военком Сергей Агафонов взял решение ее вопроса с документами на личный контроль. Напомним, что по вопросам, связанным с документами и выплатами по линии Минобороны РФ, необходимо обращаться в военкоматы по месту жительства.  

Также в ходе выездного заседания комиссия навестила ветеранов СВО Дмитрия М. и Алексея Ю.

Алексей Ю. получил на СВО тяжелое ранение в ногу и передвигается на протезе, который требует замены. Кроме того, ему необходимо восстановить утраченное удостоверение ветерана боевых действий. В этом году Алексей приобрел квартиру в Сергаче и самостоятельно занимается ремонтом. Члены межведомственной комиссии окажут содействие в замене протеза и восстановлении удостоверения.

Ветеран СВО Дмитрий М. был награжден медалью «За отвагу». Сейчас Дмитрий восстанавливается после ранения и проходит дистанционное обучение по специальности «АТИ Технологии». Фонд «Защитники Отечества» помог адаптировать его новую квартиру.

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Теги:
Андрей Гнеушев СВО
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