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Общество

Нижний Новгород объединил классных руководителей из всех регионов ПФО в рамках профессионального форума

03 июля 2025 15:34  [59] Общество
Нижний Новгород объединил классных руководителей из всех регионов ПФО в рамках профессионального форума

Фото: минобр Нижегородской области

2 и 3 июля Нижний Новгород принимает более 200 представителей сферы образования из всех регионов Приволжья. Город стал площадкой для проведения окружного Форума классных руководителей. Мероприятие призвано объединить экспертов, дать им возможность обменяться лучшим опытом и вместе разработать новые полезные практики, которые можно будет внедрить в образовательный процесс.

Форум классных руководителей ежегодно проводится Министерством просвещения Российской Федерации по поручению президента России Владимира Путина. В 2025 году окружное мероприятие проводится при поддержке министерства образования и науки Нижегородской области и Нижегородского института развития образования.

Регионы ПФО самостоятельно проводили отбор специалистов для участия в окружном Форуме классных руководителей. Как сообщили в областном Минобре, нижегородская делегация – самая многочисленная на форуме: в ее состав вошли сразу 55 классных руководителей из разных муниципалитетов региона. Это педагоги с высокими профессиональными достижениями, которые имеют уникальный опыт работы с детьми.

«Форум классных руководителей – это масштабное мероприятие, посвященное школе и её нуждам. Мы создаем команду единомышленников из числа самых активных педагогов. Их желание делиться знаниями с коллегами и внедрять инновации в свою работу – ценный вклад в развитие системы школьного образования в стране», – подчеркнул министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Как рассказала исполнительный директор Форума классных руководителей Александра Поблинкова, такие форумы, как в Нижнем Новгороде, проходят во всех федеральных округах страны.

«Каждая такая встреча в любом регионе – повод для рефлексии: педагоги знакомятся, делятся опытом, узнают что-то новое о федеральных проектах, находят идеи для воспитательной работы», – сказала она.

Мероприятия первого дня форума проходили на площадке регионального центра развития компетенций молодёжи «КУПНО.Старт», второго дня – в Мининском университете.

В рамках «Марафона практик» работает сразу несколько секций – они посвящены туризму и краеведению, профориентации школьников и выбору профессии, эстетическому воспитанию, патриотизму, добровольчеству и другим направлениям работы. Так, например, посол форума от Республики Башкортостан Наталья Матвеева делится опытом вовлечения школьников в волонтёрскую деятельность.

«Я представлю свой опыт привлечения учеников и их родителей в волонтёрское движение и добровольчество через медийную сферу. Считаю, что именно благодаря медиасредствам мы можем найти подход к каждому ребёнку и заинтересовать его в нужном направлении», – рассказала педагог.

По информации областного Минобра, общероссийский Форум классных руководителей пройдет в Москве с 1 по 3 октября 2025 года. Все мероприятия цикла позволяют повысить профессиональный уровень учителей, что является одним из приоритетов работы в рамках нового национального проекта «Молодёжь и дети».

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется в стране по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Он решает задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты», и включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

 

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Теги:
Минобрнауки Нацпроект Образование
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