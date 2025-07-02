Набережную Гребного канала частично перекроют 6 июля

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Движение транспорта ограничат на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Это связно с проведением 34-го триатлона Мужества, сообщили в городской администрации.
Проезд будет ограничен 6 июля с 00:01 до 15:00 на участке от дома №10 по улице Красная Слобода до дома №177 на улице Слобода Печеры.
Водителей просят заранее убрать свои машины с указанного участка еще до начала действия ограничений. Оставленный транспорт будет эвакуирован. Телефон для справок по перемещению авто 417-17-07.
В мэрии уточнили, что на время действия ограничений автобус №5 будет ездить от Деловой улицы до набережной Гребного канала.
До этого стало известно, что 4 июля перекроют часть Провиантской улицы.
Сообщалось, что с 1 июля ограничено движение на Суздальской улице. Это связано с ремонтом Мызинского моста.
Также мы рассказывали о перекрытии улицы Алексеевской из-за сноса зданий бывшего центра крови.
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