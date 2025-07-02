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Общество

20 медицинских династий наградили в Нижегородской области

04 июля 2025 10:50  [96] Общество
20 медицинских династий наградили в Нижегородской области

Фото: Олег Булыгин

В Нижнем Новгороде 3 июля подвели итоги регионального профессионального конкурса «Медицинские династии». Торжественная церемония прошла в Доме народного единства накануне праздника Дня семьи, любви и верности. Все 20 семей, принявших участие в состязании, были отмечены наградами разного уровня.

Организаторами конкурса выступили министерство здравоохранения Нижегородской области и региональное отделение Профсоюза работников здравоохранения. В этом году к участию были приглашены семьи, в которых врачебное дело передается как минимум в трех поколениях.

Участники представили генеалогические древа, архивные семейные фотографии, а также рассказали о трудовых достижениях своих родственников в сфере медицины.

При подведении итогов жюри обращало внимание на общий медицинский стаж членов семьи, количество поколений, посвятивших себя профессии, а также наличие наград за профессиональные заслуги. Кроме того, учитывался личный вклад представителей династий в развитие здравоохранения региона и страны.

Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова отметила, что именно в семье формируются лучшие человеческие качества. По ее словам, дети, выросшие в медицинской среде, впитывают любовь к людям, учатся воспринимать помощь ближнему как образ жизни. Именно поэтому в регионе так много династий, где поколения врачей — от прадедов до внуков — продолжают служение медицине. Она подчеркнула, что конкурс проводится всего второй раз, но уже стал важной традицией, позволяющей напомнить о том, что быть врачом — это настоящее призвание.

Председатель регионального Профсоюза работников здравоохранения Василий Приказнов рассказал, что в этом году участники соревновались в трех номинациях: «За преемственность поколений» (самая многочисленная семья), «Старейшая династия» (наибольший суммарный стаж) и «Заслуженная династия» (больше всего наград за вклад в медицину). Он подчеркнул, что каждая семья по-своему уникальна, и конкурс дает возможность познакомиться с их историей, архивами и достижениями. В числе участников была семья, чей суммарный врачебный стаж достиг 418 лет.

В областном минздраве добавили, что конкурс проводится в рамках Пятилетия семьи в регионе. В этом году увеличилось не только число участников, но и расширилась география проекта.

Победители конкурса:

Номинация «За преемственность поколений»:

  • 1 место — семья Балалейкиных (14 человек в 4 поколениях), Заволжская городская больница — филиал Городецкой ЦРБ;
  • 2 место — семья Богуш (10 человек в 5 поколениях), Нижегородский областной клинический онкологический диспансер;
  • 3 место — семья Ганиных (8 человек в 5 поколениях), Лысковская ЦРБ;
  • 3 место — семья Жижиных (8 человек в 5 поколениях), Павловская ЦРБ.

Номинация «Старейшая династия»:

  • 1 место — семья Балалейкиных (418 лет врачебного стажа), Заволжская городская больница — филиал Городецкой ЦРБ;
  • 2 место — семья Богуш (290 лет врачебного стажа), Нижегородский областной клинический онкологический диспансер;
  • 3 место — семья Мухиных (275 лет врачебного стажа), Городская клиническая больница №40, Нижний Новгород.

Номинация «Заслуженная династия»:

  • 1 место — семья Богуш, Нижегородский областной клинический онкологический диспансер;
  • 2 место — семья Шварц, Приволжский исследовательский медицинский университет;
  • 3 место — семья Ганиных, Лысковская ЦРБ.

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Теги:
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