Нижегородская область участвует в федеральном эксперименте по повышению качества предоставления госуслуг Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородская область принимает участие в федеральном эксперименте по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг. В рамках эксперимента планируется сократить сроки предоставления услуг, уменьшить количество обязательных очных посещений при их получении и необходимых документов, расширить перечень услуг, оказываемых без личного присутствия граждан, увеличить долю массовых социально значимых услуг в электронной форме, в том числе предоставляемых в проактивном формате.

«Нижегородская область участвует в проекте еще с 2024 года, с этапа «пилота». За это время силами регионального центра оптимизации, действующего на базе нижегородского МФЦ, Минсоцполитики и других ответственных ведомств, уже удалось сделать удобнее и быстрее предоставление девяти услуг. Например, мы смогли в два раза сократить количество очных обращений и срок постановки на учет при оформлении услуги по признанию граждан малоимущими и нуждающимися в жилом помещении. Работу продолжим, она крайне важная, так как напрямую связана с потребностями жителей», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

В ходе эксперимента будет апробирована система оперативного реагирования в случае снижения качества. Эксперимент пройдет в рамках реализации инициативы социально-экономического развития «Государство для людей».

Напомним, что развитие государственных онлайн-сервисов для удобства граждан входит в задачи федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина.