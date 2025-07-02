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Экономика

Нижегородская делегация представила опыт региона по повышению производительности труда на стратсессии в "Сенеже"

04 июля 2025 11:09  [58] Экономика
Нижегородская делегация представила опыт региона по повышению производительности труда на стратсессии в Сенеже

Фото: Минпромразвития РФ

Нижегородская делегация представила опыт региона по повышению производительности труда на стратегической сессии в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В состав делегации под руководством губернатора Глеба Никитина вошли замглавы региона Егор Поляков, министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, заместитель министра кадровой политики правительства Нижегородской области Ольга Белянина, ректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области Роман Марков.

Мероприятие стало ключевой площадкой для выработки системных решений по повышению эффективности труда в отраслях и регионах. В работе приняло участие более 200 человек, включая федеральных министров, губернаторов и руководителей администраций 31 субъекта РФ, представителей госкорпораций, бизнеса и институтов развития.

«Конкуренция за ресурсы, за инвесторов, за людей будет усиливаться. И главный способ конкурировать — это повышение эффективности, внедрение бережливых технологий, создание производственных систем. Это и есть настоящая мотивация — не указ сверху, а понимание: либо ты научишься быть эффективным, либо ты проиграл», — отметил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

На стратсессии обсуждались задачи нового этапа реализации федерального проекта «Производительность труда», входящего в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». С 2025 года проект масштабируется: в него включаются все отрасли экономики, а также учреждения социальной сферы — от школ и больниц до учреждений культуры и спорта. Сейчас в Нижегородской области участниками этого федерального проекта являются 288 организаций.

«Невозможно добиться значимых результатов по производительности труда и целей, заявленных в нацпроекте, без тотальной вовлеченности всех сотрудников. Это должно пронизывать идеологию на всех уровнях, и это решается только через культуру, обучение. Полностью поддерживаю предложение Федерального центра компетенций, что нужно внедрить рейтинги организаций по производительности, и для этого нужен некий стандарт», - подчеркнул Глеб Никитин.

«Задача на предстоящие годы — превратить производительность труда в управленческую норму на всех уровнях: от завода до ведомства, от школы до региона. Сегодня это не просто экономический вопрос, а ключевой механизм достижения национальных целей и устойчивого роста», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Участники сессии разделились на четыре рабочих стола по ключевым направлениям — системный, отраслевой, социальный и региональный уровни управления производительностью. Рабочим столом по первой теме руководил Глеб Никитин. Участники дискутировали на темы перехода от внедрения бережливого производства на отдельных предприятиях к управлению производительностью в стране, формирования культурного кода производительности труда. Отдельное внимание было уделено синхронизации отраслевых и региональных программ, в том числе в социальной сфере.

«Участники много спорили о том, какие инструменты повышения производительности дают больший эффект: бережливость, цифровизация, роботизация, «коробочные» решения для МСП. Много обсуждали, как измерять производительность труда в соцсфере, где основная цель – скорость и качество оказания услуг жителям, а не выручка», - рассказал Егор Поляков.

В Минэкономразвития РФ подчеркнули, что до конца года будут разработаны отраслевые программы повышения производительности труда.

Напомним, что с 2019-го по 2024 год действовал национальный проект «Производительность труда». С 2025 года реализуется одноименный федеральный проект «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Минпромторг Нацпроект Промышленность
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