От канатки до "Слезы Марадоны": туристическая перезагрузка Нижнего Новгорода глазами экспертов Общество

После модернизации, завершившейся в апреле 2025 года, количество пассажиров на Нижегородской канатной дороге увеличилось на 32,2%. По сообщениям региональных СМИ в мае канатка перевезла свыше 265 тысячи пассажиров, а в июне уже более 277 тысяч человек. Учитывая высокий туристический сезон, дирекция канатной дороги прогнозирует дальнейшее увеличение пассажиропотока.

Нижегородская канатная дорога, пущенная в 2012 году, очень скоро завоевала популярность не только у местных жителей, получивших возможность быстро перебираться через Волгу, следуя из Нижнего на Бор или обратно, но и у многочисленных туристов. Сегодня крупнейшие туроператоры, турагентства и гиды предлагают "незабываемый 12-ти минутный романтический полет через Волгу на самой длинной в Европе (3661 метр) и комфортабельной Нижегородской канатной дороге".

Канатная дорога через Волгу стала одним из знаковых туристических объектов современного Нижнего Новгорода, частью его туристического имиджа, заняв достойное место в одном ряду с древним кремлем, знаменитой Нижегородской ярмаркой, музеем ГАЗа, уникальными закатными видами на Стрелку Оки и Волги и бескрайние заволжские дали. Оценивая несомненный туристический успех Нижегородской канатки, мы предложили экспертам назвать другие объекты, которые в последние годы вошли в туристический каталог Нижнего Новгорода, а также назвать те объекты, которые, на их взгляд, при необходимом количестве усилий, могли бы в него войти.

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Нижегородская канатная дорога – это, в первую очередь, важное функциональное решение для горожан, следующих из Нижнего Новгорода на Бор или обратно, минуя пробки. Во-вторых, канатка стала частью туристического имиджа города, когда можно полюбоваться закатом или просто прокатиться через Волгу. Гостям это нравится. Неслучайно гиды очень часто рекомендуют именно этот объект для того, чтобы "прочувствовать" Нижний Новгород наряду с историческим центром или Ярмаркой. А значительный рост пассажиропотока (+32,2%) – подтверждение вышесказанному.

Для дальнейшего развития и укрепления туристической востребованности города следует обратить внимание на другие перспективные объекты. Полагаю, территория Стрелки вполне достойна попадания в туристический каталог Нижнего Новгорода. Уже многое сделано: в части благоустройства, по восстановлению Пакгаузов и использованию их в качестве выставочного пространства и концертного зала. Полагаю, наш город успешно идет в направлении формирования бренда территории, используя возможности интеграции современных технологий и исторического наследия. Кстати, сохранение Пакгаузов является примером эффективной консолидации гражданского участия и деятельности властей по удовлетворению общественного запроса.

Нижний Новгород по праву может гордиться интересными туристическими объектами и событиями. Сочетание исторической ценности и активной музейной, выставочной, театральной деятельность делают "столицу закатов" привлекательной для посещения. Парк "Швейцария", набережная Федоровского, Заповедные кварталы – вот лишь несколько объектов, которые вошли в туристический каталог Нижнего Новгорода за последнее время".

Андрей Чугунов, журналист:

"Далеко не все новые нижегородские достопримечательности "сыграли" на повышение туристической привлекательности города. Могу, наверное, однозначно назвать только три таких объекта: Пакгаузы на Стрелке, борскую канатку и знаменитые закаты. Может, стоит сюда добавить кремлевский фуникулер, на котором недавно повысили стоимость билета.

Есть шанс стать туристически привлекательным объектом у строящегося на месте башкировского элеватора у метромоста нового жилого здания. Хотя бы за его форму. Нынче это новостройка вызывает у нижегородцев определенный скепсис. Однако всем известна история парижской Эйфелевой башни, которую вначале предлагали снести, а в конце концов она стала символом французской столицы.

Такой шанс грешно упускать. И тому есть пример новейшей нижегородской истории. Стадион, построенный к ЧМ-2018 по футболу, долго назывался просто "Стадион Нижний Новгород", а с этого года будет называться "Совкомбанк-арена". А ведь первый же матч чемпионата мира дал повод назвать стадион так, чтобы привлечь внимание не только страны, но и всего мира. Напомню, что в первом матче Хорватия крупно (3:0) обыграла Аргентину. И многие мировые СМИ опубликовали фотографию плачущего Диего Арманда Марадоны, смотревшего игру из VIP-ложи нашего стадиона. Давайте назовем наш стадион "Слеза Марадоны". И тогда точно одним туристически привлекательным объектом (в мировом масштабе!) в Нижнем Новгороде станет больше".

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии:

"Нижний Новгород за последние годы стал одним из ведущих туристических центров страны. Этому в немалой степени способствовало ускоренное развитие современной городской инфраструктуры. Одним из таких туристических объектов стала канатная дорога на Бор. Некоторые туристы специально приезжают в наш город, чтобы прокатиться на самой длинной в Европе канатной дороге над великой рекой Волгой. Сейчас ее недостатком в качестве туристического объекта является отсутствие туристической инфраструктуры на борской стороне канатной дороги.

Канатные дороги всегда вызывают интерес у туристов, поскольку они не являются привычным повседневным транспортом и воспринимаются в качестве образа жизни во время отдыха. Благодаря уникальному ландшафту Нижний Новгород имеет возможность расширять сеть канатных дорог. Запланирована новая канатная дорога, которая теперь пройдет над другой рекой нашего города - Окой. Эта трасса свяжет нижнюю часть города и парк "Швейцария". Несомненно, новая "канатка" станет еще одним востребованным аттракционом, как для туристов, так и для нижегородцев в выходные дни.

В Нижнем Новгороде есть два центра притяжения туристов: Большая Покровская и Рождественская улицы. Следует рассмотреть возможность повысить их транспортную связанность между собой. Сейчас Рождественский кластер явно недостаточно полно реализует свой потенциал.

На остановках города имеет смысл разместить специальную информацию со списками маршрутов общественного транспорта ведущих к наиболее популярным у туристов местам города. Пока что туристы вынуждены сами расспрашивать об этом нижегородцев на остановках.

При соответствующем информационном обеспечении будут востребованы пешие маршруты по центру Нижнего Новгорода, тем более что наши набережные и мостовые переходы выглядят достойным образом. Очень важно, чтобы такие маршруты были ориентированы не только на групповой туризм, но и на индивидуальный".

Евгений Семенов, зампред Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Далеко не каждый объект городской инфраструктуры может стать центром притяжения туристов. Иногда та или иная идея, с точки зрения туристической привлекательности, кажется очень многообещающей, в ее реализацию вкладываются серьезные ресурсы, а публика равнодушно обходит объект стороной.

В настоящий момент ведутся масштабные и дорогостоящие работы по созданию террасного парка в Почаинском овраге. "Изюминкой" проекта, в частности, является тоннель под Лыковой дамбой. Туристическая привлекательность всего объекта и пресловутого тоннеля с самого начала вызывала споры, но зачем же слушать скептиков, тем более что скептицизм, как говорил Д. Дидро, — это только первый шаг к истине.

Краткое резюме этого спича состоит в банальном напоминании о том, что ожидаемый эффект возникает на основе анализа, прогноза и тщательного управления. Вдохновение – это, конечно, божественный ресурс, но одного вдохновения мало, для того чтобы наладить системный процесс. В любой сфере – от туризма до демографии".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Современный туризм, если мы не говорим о пляжном отдыхе, это во-многом "туризм впечатлений". И новое прочтение этих впечатлений потребителями – туристами. Исторические памятники, музеи и другие объекты культурного наследия не утратили своей актуальности, однако пример успеха канатной дороги показывает, что значительное число приезжающих жаждет впечатлений, ярких, необычных и запоминающихся фото и т.п.

Привлечение туристов в такие города как Нижний Новгород требует постоянной смены "декораций" и одновременно долгоиграющих проектов, которые проходят ежегодно и имеют свою постоянную аудиторию. Кинофестивали, фиеста, различные выступления в "модных" локациях.

Потенциал каких мест в Нижнем Новгороде еще не до конца раскрыт или задействован? Улица Рождественская, превращенная в "кулинарную", и сосредоточившая максимум соответствующих заведений, может стать опорной точкой гастротуризма. Слабо раскрыт потенциал Большой Покровской, которая может по праву считаться одной из лучших пешеходных улиц страны. А значит, подходящей для самых разных мероприятий, требующих подобной локации.

Довольно слабо раскрыт потенциал центра Автозаводского района, который включает не только музей ГАЗ, но и множество зданий – памятников архитектуры советского конструктивизма и парк, способный стать основной площадкой мероприятий. И, наконец, город, стоящий на слиянии двух крупных рек, имеющий прекрасно обустроенные набережные и стрелку, явно напрашивается на собственное яркое и самобытное водное шоу".