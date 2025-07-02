Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
04 июля 2025 13:44  [99] ВТБ: мошенники обновили схему обмана с «перерасчетом пенсии»
04 июля 2025 11:10  [110] Металлообрабатывающее производство полного цикла запущено на ТОР "Володарск"
04 июля 2025 11:09  [111] Нижегородская делегация представила опыт региона по повышению производительности труда на стратсессии в "Сенеже"
03 июля 2025 17:11  [272] Компания по выпуску полимерных изделий увеличила выработку благодаря "Производительности труда"
03 июля 2025 17:02  [316] Производство домокомплектов из клееного бруса открыто на площадке ТОР "Володарск"
03 июля 2025 16:53  [315] 1,4 млн рублей стоит "квадрат" жилья в Нижнем Новгороде с учетом ипотеки
03 июля 2025 16:22  [301] Россияне проявляют интерес к цифровому рублю, но не спешат отказываться от наличных
03 июля 2025 16:20  [317] Проект распределительного центра "Пятерочки" в Дзержинске прошел экспертизу
03 июля 2025 14:14  [473] Индустриальный парк может появиться на территории бывшего завода в Дзержинске
03 июля 2025 12:16  [318] Минфин Нижегородской области полностью погасил облигации 2019 года
Экономика

ВТБ: мошенники обновили схему обмана с «перерасчетом пенсии»

04 июля 2025 13:44  [99] Экономика
ВТБ: мошенники обновили схему обмана с «перерасчетом пенсии»

Фото: предоставлено ВТБ

Специалисты ВТБ выявили новую схему обмана, направленную против пенсионеров. Сначала мошенники убеждают сделать перерасчет пенсии, затем от имени сотрудников силовых ведомств выманивают крупные суммы под видом «защиты сбережений».

Мошенники звонят по телефону и под видом социального работника или сотрудника госучреждения убеждают пенсионера обратиться в МФЦ якобы для «перерасчёта пенсии». Когда ничего не подозревающая жертва действительно приходит в многофункциональный центр, реальные сотрудники разъясняют, что никакого перерасчёта не требуется и это был звонок от мошенников. 

На этом схема обмана не заканчивается. Через некоторое время пенсионеру снова звонят — теперь представляются сотрудником ФСБ. Злоумышленники утверждают, что ему из многофункционального центра передали информацию о попытке обмана пенсионеров и теперь они ведут расследование. Играя на доверии к госструктурам и страхе за свои сбережения, псевдо-сотрудник силовых ведомств запугивает жертву и уговаривает «защитить деньги» — перевести их на «специальный счет».

«Преступники разработали многошаговую комбинацию, играя на самых болезненных страхах пожилых людей — потере сбережений и доверия к государству. Сначала они имитируют заботу о пенсионных правах, затем, маскируясь под защитников, сами же и обкрадывают жертв. Важно помнить: ни ФСБ, ни другие госорганы никогда не требуют переводить деньги по телефону, чтобы их сберечь», — подчеркнул Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ мошенники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
ИТ-кампус мирового уровня: как общежития Неймарка выглядят изнутри
02 июля 2025 17:58ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных