Российский GenerationS презентовал инновационный проект для стран БРИКС Экономика

Фото: пресс-служба федерации промышленности Рио-де-Жанейро Casa Firjan

В Рио-де-Жанейро состоялся Российско-Бразильский бизнес-форум, который приурочен к мероприятиям XVII Саммита БРИКС. Российский государственный бизнес-акселератор GenerationS также выступил с предложениями по укреплению партнерства между Россией и Бразилией в сфере инноваций и технологического развития. Об этом сообщила Российская венчурная компания.

В ходе мероприятия были представлены две стратегические инициативы, направленные на ускорение двустороннего сотрудничества, коммерциализацию передовых разработок и реализации национальных проектов по обеспечению технологического лидерства.

"Россия и Бразилия обладают огромным потенциалом для сотрудничества в сфере инноваций и технологического развития. Наши страны объединяет стремление к технологическому суверенитету, созданию собственных конкурентных решений в области цифровой экономики, биотехнологий, космоса и устойчивого развития. Ключевым приоритетом для нас является выстраивание долгосрочных партнерских отношений, основанных на взаимном доверии и общности стратегических интересов. Важно не только делиться знаниями, но и создавать инфраструктуру для коммерциализации разработок, поддерживая предпринимателей и учёных обеих стран. В связи с этим с нашей стороны были предложены два проекта к реализации — реверсивная программа технологического трансфера между Россией и Бразилией, направленная на углубление двустороннего сотрудничества в сфере науки, технологий и инноваций; российско-бразильская программа технологического трансфера и адаптации инноваций, направленная на обмен новыми технологиями и их тестирования на рынке партнера", - рассказала директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова.

Обе инициативы заинтересовали представителей бизнеса, государственных институтов развития и технологических сообществ России и Бразилии. В ближайшее время GenerationS совместно с партнерами приступит к формированию рабочей группы для детальной проработки механизмов реализации проектов.

Бизнес-форум стал площадкой для обсуждения, поиска и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление российско-бразильского сотрудничества. Его проведение вписано в календарь ключевых мероприятий председательства Бразилии в БРИКС: 5 июля в Рио-де-Жанейро пройдет Деловой форум БРИКС, а 6 и 7 июля там же состоится Саммит лидеров стран БРИКС при участии президента Российской Федерации Владимира Путина.