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Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для непунктуальных перевозчиков

04 июля 2025 18:27  [103] Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах для непунктуальных перевозчиков

В Государственную Думу внесён законопроект, предусматривающий введение штрафов для транспортных компаний в размере до 30 тысяч рублей за опоздание общественного транспорта.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в интервью телеканалу "360" объяснил, что эта мера стала ответом на многочисленные жалобы пассажиров о длительных задержках автобусов как в городских, так и в междугородних маршрутах.

Только в Московской области за 2024 год было зарегистрировано более 37,5 тысячи жалоб на нарушение графика движения общественного транспорта, что, по словам депутата, недопустимо много для одного региона.

"Из-за регулярных задержек транспорта люди нервничают, не могут спланировать время, опаздывают на работу, в поликлинику или другие учреждения", - добавил Леонов.

Согласно законопроекту, штраф для должностных лиц составит от 3 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тысяч, а для юридических лиц — от 10 до 30 тысяч рублей.

Леонов подчеркнул, что в случае опоздания транспорта по причинам, не зависящим от перевозчика, штраф не будет применяться.

Но введение такой ответственности поможет сократить количество опозданий общественного транспорта и позволит пассажирам точнее планировать свои поездки.

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Теги:
Законопроекты Общественный транспорт
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