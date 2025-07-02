С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
04 июля 2025 19:35  [130] Минпром планирует увеличить утильсбор на ввозимые авто с мощностью от 160 л.с.
04 июля 2025 19:08  [166] Президентом ТПП в Нижегородской области стал Александр Лариков
04 июля 2025 15:59  [200] Расходы на геномную регистрацию возместят нижегородским контрактникам
04 июля 2025 15:56  [158] Каждый седьмой нижегородец покупает одежду на вещевых рынках
04 июля 2025 15:45  [135] Российский GenerationS презентовал инновационный проект для стран БРИКС
04 июля 2025 15:30  [170] Более 40 млрд рублей направят на инвестпроекты в Нижегородской области
04 июля 2025 15:16  [175] Производство домокомплексов запустили в Володарске
04 июля 2025 14:58  [181] Спрос на судостроителей вырос в Нижегородской области за полгода на 8%
04 июля 2025 13:44  [181] ВТБ: мошенники обновили схему обмана с «перерасчетом пенсии»
04 июля 2025 11:10  [155] Металлообрабатывающее производство полного цикла запущено на ТОР "Володарск"
Экономика

Минпром планирует увеличить утильсбор на ввозимые авто с мощностью от 160 л.с.

04 июля 2025 19:35  [130] Экономика
Минпром планирует увеличить утильсбор на ввозимые авто с мощностью от 160 л.с.

Фото: Александр Воложанин

Министерство промышленности и торговли РФ намерено увеличить утилизационный сбор для автомобилей с мощностью двигателя от 160 лошадиных сил, которые ввозятся в страну из-за рубежа. Цель этой меры — привлечь больше средств для поддержки продаж отечественных автомобилей, как объяснил Евгений Ладушкин, руководитель компании LEM solution, в интервью для телеканал "360".

Эксперт отметил, что это изменение коснётся покупателей таких моделей, как Geely Monjaro, Geely Tugella, Knewstar 001, Chery Tiggo 7, TANK 300, 500 и 700. Эти автомобили находятся в диапазоне мощности от 160 до 1600 лошадиных сил, что делает их привлекательными для покупателей.

Причём это изменение затронет как более доступные модели, так и премиальные. Количество автомобилей, которые попадут под действие нового правила, будет значительным.

По словам Ладушкина, таким образом в России также будет регулироваться ввоз автомобилей из-за рубежа.

Другой автоэксперт, Василий Кисенков, подчеркнул, что резкого роста цен после такого нововведения не ожидается. По его словам, это изменение затронет в основном тех, кто привозит автомобили из-за границы.

Процедура ввоза автомобилей занимает в среднем от 45 до 60 дней. Поэтому изменения цен будут происходить постепенно, а не резко.

Кисенков также отметил, что утилизационный сбор вводится в рамках государственных программ поддержки спроса на автомобили. Основной упор будет сделан на поддержку российских производителей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Минпромторг
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
ИТ-кампус мирового уровня: как общежития Неймарка выглядят изнутри
02 июля 2025 17:58ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных