Минпром планирует увеличить утильсбор на ввозимые авто с мощностью от 160 л.с. Экономика

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Министерство промышленности и торговли РФ намерено увеличить утилизационный сбор для автомобилей с мощностью двигателя от 160 лошадиных сил, которые ввозятся в страну из-за рубежа. Цель этой меры — привлечь больше средств для поддержки продаж отечественных автомобилей, как объяснил Евгений Ладушкин, руководитель компании LEM solution, в интервью для телеканал "360".

Эксперт отметил, что это изменение коснётся покупателей таких моделей, как Geely Monjaro, Geely Tugella, Knewstar 001, Chery Tiggo 7, TANK 300, 500 и 700. Эти автомобили находятся в диапазоне мощности от 160 до 1600 лошадиных сил, что делает их привлекательными для покупателей.

Причём это изменение затронет как более доступные модели, так и премиальные. Количество автомобилей, которые попадут под действие нового правила, будет значительным.

По словам Ладушкина, таким образом в России также будет регулироваться ввоз автомобилей из-за рубежа.

Другой автоэксперт, Василий Кисенков, подчеркнул, что резкого роста цен после такого нововведения не ожидается. По его словам, это изменение затронет в основном тех, кто привозит автомобили из-за границы.

Процедура ввоза автомобилей занимает в среднем от 45 до 60 дней. Поэтому изменения цен будут происходить постепенно, а не резко.

Кисенков также отметил, что утилизационный сбор вводится в рамках государственных программ поддержки спроса на автомобили. Основной упор будет сделан на поддержку российских производителей.