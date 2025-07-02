Эксперт-мониторинг с 27 июня по 4 июля 2025 года от АНО "Минин-центр" Общество

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. На этой неделе внимание привлекли первая в документалистике подробная история мавзолея Ленина (фильм "Мумия", 12+), заседание регионального отделения Российского военно-исторического общества и развитие муниципалитетами международного сотрудничества.

Федеральная тема: "Страсти вокруг "Мумии""

Эксперт "Минин-центра", доцент кафедры философии и теологии НГПУ имени К. Минина, канд. филос. наук Даниил Семикопов:

"Документальный фильм "Мумия", премьера которого состоялась на днях на телеканале "Спас", вызвал неоднозначную реакцию со стороны нашего общества. Этой премьере предшествовала довольно шумная рекламная компания по регионам. К фильму явно хотели привлечь внимание, и, к сожалению, добились своего. Почему к сожалению? Фильм оказался очень низкого качества по всем показателям. Нет внятного сюжета, фильм перескакивает с темы на тему, запутывая зрителя. Вот вам зиккураты, вот вам пирамиды. Ах, мавзолей похож и на те, и на другие, а там как известно, происходили плохие вещи. То ли в жертву людей приносили, то ли с бесами общались. Но про вред пирамид и зиккуратов так толком и не рассказали, даже ни одного египтолога или мало-мальски приличного археолога не позвали.

Потом рассказали про то, каким Ленин был плохим, как он в Бога не верил. И даже возможно прошел какую-то темную инициацию. Русофобом был, а как стал править, то призывал людей расстреливать, в особенности духовенство. Никакой новой информации авторы не сообщают, а просто из обрывков цитат и невнятной хроники формируют картину ограниченной и бесноватой личности первого советского диктатора.

Особой бессмысленностью отличаются части фильма, посвященные строительству Мавзолея из малинового карельского кварцита и эвакуации мумии Ленина в Тюмень в годы войны. Страшные легенды про караульных, сошедших с ума от звуков, исходящих из помещения с мумией, достойны канала "Рен-ТВ", но не серьезного документального исследования.

Логика авторов фильма сильно хромает. Чего только стоит сравнение имени Владимира Ильича Ленина с богом из книги пророка Даниила Вилом. Но ведь это не Вил, а Баал, и никакого сходства в написании здесь нет, так как Вил – транскрипция неверная. Равно как и неудивительна ориентация одного из углов мавзолея по северу. Образцом здесь был вовсе не зиккурат или пирамида. Здание просто должно было стоять параллельно кремлевской стене, не оставляя архитектору выбора. Впрочем, разбор многочисленных ошибок сделают не менее многочисленные критики фильма.

А мне бы хотелось ответить на вопрос "Зачем?". Ну вот зачем здесь и сейчас снимать подобный фильм, вызывать очередную дискуссию, вносить раздор? Уже раздались обвинения авторов в работе на внешние силы. Опять "англичанка гадит", внося смуту в стройные ряды патриотов. Но гипотеза эта очень сомнительна, и странный шум, поднятый телеканалом "Спас", вряд ли будет значительным, а если он будет значительным и дойдет до Кремля, то всю эту ретроутопию довольно быстро прикроют.

Но посмотрим, что нам пытаются сказать авторы фильма. А они нам внушают свою, уже довольно старую антисоветскую мифологию, родившуюся в среде ультраправых зарубежников, которые считали Ленина главой "жидовской" сатанинской церкви, масоном и каббалистом, принесшим в жертву дьяволу всю Россию. В этой мифологеме Мавзолей – это престол Сатаны, портал, через который вампир Ленин продолжает высасывать кровь Святой Руси. И пока тело мумии не будет убрано, беды не прекратятся.

Этот миф не соответствует фактам, поскольку сейчас мы знаем, что Ленин не был ни масоном, ни эзотериком. С масонством скорее были связаны те, кто делал Февральскую революцию, а эзотерика процветала и при дворе последнего царя. Да, у большевиков была своя танатология, свой культ героев-революционеров, и, реализуя этот культ, они превратили Красную площадь в кладбище. Но сейчас реконструировать этот культ могут разве только специалисты, так как постепенно он трансформировался в более традиционные формы, слился с народными представлениями о смерти, и сейчас его продолжением выступает тот же "Бессмертный полк" и, кстати, комплекс Храма Вооруженных Сил, воцерковляющий советский героический миф. Могилы же советских лидеров и героев на Красной площади, включая гробницу Ленина в виде Мавзолея, и могилу Неизвестного Солдата с Вечным огнем, воспринимаются большинством наших сограждан именно как важная и граждански священная часть Красной площади.

И только сумасшедший может считать, что сейчас перезахоронение Ленина, снос Мавзолея и вынос прочих советских могил приведут к чему-то хорошему. Мавзолей теснейшим образом связан с Победой, с трагическими событиями 1941-го и триумфом 1945-го. Демонтаж Мавзолея – это отречение от Победы. Именно так это будет воспринято всеми внешними силами.

Хотим мы того или нет, но и Ленин – это именно русский государственный деятель, возглавивший Россию в советский период и собравший вокруг неё другие республики. Это может быть исторически спорно, но именно так он воспринимается всем миром. Ленин один из самых известных русских людей, связанный при этом с социалистической идеей. Поэтому его памятники сносят в тех странах, которые враждебны современной России как правопреемнице СССР. Много можно рассуждать на все эти темы, но представить уничтожение Мавзолея и захоронение Ленина в современной России можно только в одном случае – при нашем полном поражении.

Но я более чем уверен, что наши православные патриоты, авторы и создатели данного фильма, поражения России не хотят. Их проблема в том, что ненависть к советскому прошлому лишает их мышление объективности и рациональности. Находясь в плену черно-белых мифологических схем, они, сами того не желая, становятся разрушителями, а не созидателями".

Региональная тема: "Заседание отделения Российского военно-исторического общества в Нижнем Новгороде"

Эксперт "Минин-центра", ведущий научный сотрудник ИМОМИ ННГУ имени Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин отмечает, что 1 июля в Нижнем Новгороде было проведено общее собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО).

"В заседании участвовало около 180 краеведов, исследователей, поисковиков, преподавателей, музейных работников, волонтеров и ветеранов. В ходе работы был представлен отчет о деятельности в 2022-2024 годах, а также были избраны Совет регионального отделения и новый председатель, которым стал губернатор региона Глеб Никитин.

Напомним, что РВИО имеет давнюю историю. Общество было учреждено в 1907 году и ставило своей задачей объединение граждан России для изучения и сохранения сведений о военной истории, поиск и археологические исследования мест сражений прошлого, создание и описание военно-исторических музеев, коллекционирование военной формы, оружия и атрибутики, публикация сведений о наследии предков и текущих событиях. После прекращения своей деятельности в 1917 году оно было воссоздано как общероссийская общественно-государственная организация указом президента РФ № 1710 в 2012 году. В Нижегородской области общество активно функционировало, но в 2019 году после убийства председателя отделения Олега Казаринова испытывало определенные трудности в организационном плане.

К настоящему времени региональное отделение ставит перед собой важные задачи, в числе которых, в первую очередь, увековечение памяти героев Отечества и военно-патриотическое просвещение. В рамках этих направлений совместно с партнерами в лице других общественных организаций и учреждений культуры и образования планируются проведение регулярного лектория РВИО, летней исторической школы, генеалогического фестиваля, Всероссийской научной конференции ко Дню народного единства, Нижегородских военно-инженерных курсов и т.д.

Отметим, что регион имеет многолетний опыт в поиске и увековечивании имен наших земляков за их боевые подвиги. За последние годы вышли такие труды, как "Русско-японская война и Нижегородский край", "Фронтовое братство. Преподаватели и сотрудники Нижегородского института управления – участники Великой Отечественной войны", а также серия Книг памяти нижегородцев, участвовавших в войнах начала ХХ века, в частности: "Нижегородцы – боевые офицеры Великой войны 1914-1918 гг.", "Нижегородцы, пожалованные Знаком отличия Военного ордена Святого Георгия (1807-1913 гг.)". Последние издания выходили при поддержке рабочей группы по увековечиванию нижегородцев – героев войн ХХ века при Общественной палате области и регионального отделения Общероссийской организации ветеранов Вооруженных Сил и номинировались на премию Нижнего Новгорода.

В этом направлении ведется постоянная поисковая работа: выявлено значительное количество в ходе проводящихся на протяжении уже почти 10 лет авторами вышеупомянутых Книг памяти исследований имен нижегородцев – героев Первой мировой войны (только одних кавалеров Георгиевского креста выявлено свыше 3 тысячи человек). Также в Нижнем Новгороде при активном участии общественности был установлен памятник участвовавшим в Первой мировой войне нижегородцам на территории Кулибинского парка – до революции здесь находилось Петропавловское кладбище, на котором нашли упокоение многие герои войны.

В этом отношении нижегородская общественность, безусловно, при наличии поддержки (в первую очередь, организационной) и в хорошем смысле этого слова административного ресурса РВИО вновь получает важного и заинтересованного в развитии военно-патриотической деятельности в регионе актора, который, полагаем, будет способствовать консолидации сил, знаний и инициатив поисковиков, исследователей и реконструкторов".

Муниципальная тема: "Развитие муниципалитетами Нижегородской области международного сотрудничества"

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ имени Н.А. Добролюбова, к.ист.н. Эрадж Боев отмечает, что в последнее время муниципалитеты Нижегородской области активизировали свои действия в сфере развития международных связей.

"Это является прямым следствием положительной динамики международного сотрудничества Нижегородской области, что, в свою очередь, обусловлено активной позицией регионального руководства.



Установлению регионального сотрудничества Нижегородской области с зарубежными странами способствует активное присутствие региона на важнейших международных площадках ближнего и дальнего зарубежья, которое обеспечивается при поддержке регионального министерства международных и межрегиональных связей. Так, например, в рамках работы выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Узбекистане в 2022 году, на которой была представлена продукция нижегородских предприятий, представители делегации Нижегородской области подписали более 20 документов о двустороннем взаимодействии, в том числе соглашение об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Бухарой. Спустя год было заключено соглашение между Нижегородской областью и Бухарской областью о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах.



Важным импульсом в развитии регионального и муниципального сотрудничества Нижегородской области с зарубежными партнерами стало проведение в 2024 году на площадке региона международных мероприятий в рамках председательства России в БРИКС, в том числе Форума породнённых городов и муниципальных образований стран-участниц данного объединения. Форум проводился правительством Нижегородской области совместно с Россотрудничеством. Участие в нем приняли представители 100 муниципалитетов из 45 российских регионов и 9 зарубежных стран.

Следует отметить, что на сегодняшний момент основными партнерами Нижегородской области в странах ближнего зарубежья являются Беларусь (Брестская, Гродненская, Витебская, Минская области), Узбекистан (Ташкентская, Навоийская, Сырдарьинская, Кашкадарьинская, Бухарская области), Абхазия, Южная Осетия, Гагаузская автономия в Молдове, Вайоцдзорская область (Армения) и Согдийская область Республики Таджикистан. Среди стран дальнего зарубежья по количеству партнерских соглашений с Нижегородской областью лидирует Китай. Соответствующие соглашения заключены с провинциями Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и городом центрального подчинения Чунцин. Также среди партнеров Нижегородской области присутствуют Республика Сербская в Боснии и Герцеговине и город центрального подчинения Дананг во Вьетнаме.

При анализе географии побратимских связей между нижегородскими и зарубежными муниципалитетами следует отметить, что в целом она совпадает с региональным трендом. Безусловное лидерство здесь держит Беларусь. Побратимом Нижнего Новгорода является город Минск. Что интересно, сотрудничество между этими городами осуществляется также на внутригородском уровне – побратимские связи установлены между Канавинским районом Нижнего Новгорода и Фрунзенским районом Минска. Арзамас поддерживает связи с четырьмя муниципальными образованиями Республики Беларусь, Большеболдинский и Вачский – с двумя, еще у десяти муниципалитетов Нижегородской области насчитывается по одному белорусскому побратиму. Второе место по количеству побратимов нижегородских муниципалитетов занимает Китайская Народная Республика. В настоящее время у Нижнего Новгорода насчитывается шесть городов-побратимов из КНР, у Вознесенского округа – два, и по одному – у Арзамаса, Балахнинского, Воскресенского округов, Городца и Первомайска. На третьем месте находится Абхазия. У нижегородских муниципалитетов имеется пять побратимов в этой республике. Так, соответствующее соглашения подписаны между Нижним Новгородом и столицей Абхазии городом Сухумом, между Бором и Пицундой, Городецким округом и Гагрским районом, Кстовским округом и Гудаутским районом, Арзамасом и Новым Афоном. В Молдове побратимами нижегородских муниципальных образований являются город Бельцы (побратим Нижнего Новгорода), Чадыр-Лунгский район Гагаузии (побратим Бора) и Комратский район Гагаузии (побратим Воротынского округа).

Следует отметить, что первым побратимом нижегородского муниципалитета в Узбекистане стала Бухара (соответствующее соглашение заключено с Нижним Новгородом), в Кыргызстане – Талас (соглашение с Арзамасом), в Армении - Эчмиадзин (с Нижним Новгородом). Продолжительное время побратимами Нижнего Новгорода являются провинция Матансас в Кубе и Сан-Хосе в Коста-Рике. Также соглашение о побратимских связях было заключено между Нижним Новгородом и Браззавилем (Республика Конго), а еще между Городецким округом городами из Бразилии (Триндади в штате Гояс) и Ирана (Казвин в одноименной провинции).

По количеству зарубежных городов-побратимов в регионе лидирует областной центр. У Нижнего Новгорода насчитывается 24 побратимских соглашения. В тройку лидеров входят также Арзамас (восемь таких городов) и Городец (шесть городов-побратимов). У Бора и Дзержинска всего по три зарубежных побратима. По два побратима имеют Балахнинский, Кстовский, Большеболдинский, Вачский, Вознесенский, Воротынский, Воскресенский, Перевозский округа, Первомайск и Саров. И, наконец, по одному побратиму – у Богородского, Ветлужского, Володарского, Лукояновского, Павловского, Семеновского и Спасского округов и Выксы.

Побратимские отношения открывают для муниципалитетов целый спектр возможностей по развитию местных территорий. Они создают условия для презентации их потенциала на международном уровне, способствуют реализации совместных инвестиционных проектов, расширению торговых связей, созданию новых туристических продуктов.

Что же касается различий в уровне активности муниципалитетов в сфере международного сотрудничества, то они обусловлены влиянием ряда факторов. Это состояние развития внешнеэкономических связей в каждом конкретном муниципалитете, развитие инфраструктуры туризма и гостеприимства, и, конечно, активность руководителей органов местного самоуправления".