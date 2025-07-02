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Общество

Определены самые дорогие и любимые места летнего отдыха россиян

04 июля 2025 17:15  [82] Общество
Определены самые дорогие и любимые места летнего отдыха россиян

Фото: Александр Воложанин

Самые дорогостоящие места летнего отдыха россиян по размерам карманных расходов сегодня это Сочи, Анапа, город-курорт в Алтайском крае Белокуриха, Ялта и Владивосток. А наиболее популярные для поездок – Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Анапа. Об этом рассказали аналитики ВТБ, основываясь на данных ИИ-сервиса банка «Геоплатформа».

Так, например, в Сочи средняя величина карманных расходов путешественников составляет 2 482 руб. в день на человека. В Анапе туристы тратят порядка 2 197 руб. в день, в Белокурихе – 2 132 руб. В этих городах средняя продолжительность летнего отдыха составляет 11 дней. В Ялту в среднем едут на 12 дней и тратят по 2 020 руб. ежедневно. Путешествие во Владивосток обычно составляет 14 дней, а на карманные расходы туристы направляют 1 533 руб. в день на человека.

Самые большие любители летних путешествий живут в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, в Свердловской области, а также в Краснодарском крае. На них приходится до 50% от всех путешествий по стране в летний период.

«Используя статистику и технологии искусственного интеллекта, мы сопоставляем различные типы данных и выявляем поведенческие закономерности наших клиентов. На основе полученной аналитики алгоритмы ИИ поддерживают принятие решений о развитии филиальной сети и инфраструктуры банкоматов, финансировании строительства, предоставлении жилищных кредитов и других направлениях. Это позволяет нам повышать качество обслуживания и предлагать более релевантные решения клиентам», – сообщил Максим Коновалихин, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ.

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Теги:
ВТБ Лето Туризм
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