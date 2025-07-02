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Политика

Реготделение "Единой России" приняло решение о выдвижении кандидатов в депутаты нижегородской думы

05 июля 2025 08:32  [92] Политика
Реготделение Единой России приняло решение о выдвижении кандидатов в депутаты нижегородской думы

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Конференция Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» состоялась в Нижнем Новгороде. Заседание отрылось торжественным вручением билетов новым членам партии и награждением участников собрания.

В рамках повестки обсуждались задачи отделения на предвыборный период, предвыборная программа и вопросы, связанные с выдвижением кандидатов в депутаты думы Нижнего Новгорода. 

«Выборы – это всегда экзамен для политической партии, отчет о деятельности. Избирательная кампания дает возможность получить более полную и содержательную обратную связь от населения, понять, что мы сделали правильно и что надо поправить», - прокомментировал сенатор Российской Федерации, первый заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения «Единой России» Александр Вайнберг.

В 2025 году в Нижегородской области состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Это 18 основных выборов, на которых будет распределено 414 мандатов. В голосовании сможет принять участие более 1 800 000 избирателей. Кроме того, в ряде муниципалитетов пройдут дополнительные выборы.

 «Важно помнить, что избирательная кампания, которую мы проводим в этом году, неразрывно связана с кампанией следующего года: выборами депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Нижегородской области. От того, как наши кандидаты покажут себя на муниципальном уровне, зависят результаты на областном и федеральном уровнях», - подчеркнул заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Заксобрании Нижегородской области Алексей Антонов.

Предвыборная программа регионального отделения неразрывно связана с народной программой «Единой России». В основе целей и задач лежат такие принципы, как: хорошая работа – достаток в доме; крепкая семья; здоровье человека; забота о каждом нуждающемся; современное образование и передовая наука; удобная и комфортная жизнь; экология для жизни; государство для человека.

Кроме того, базу партийной политики составляют Послания президента и Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

Региональное отделение уделяет особое внимание социальной газификации, благоустройству общественных территорий, поддержке участников СВО и их семей, строительству новых школ и детских садов.

В результате работы депутатского корпуса «Единой России» в 2025 году капитально ремонтировано 20 школ в различных муниципалитетах региона. К началу учебного года запланирован запуск 11 объектов. В ближайшие годы новые школы откроют в Нижнем Новгороде, Дзержинске и на Бору. Идет капитальный ремонт и оснащение новой техникой детских садов в Выксе и Вачском округе. К 2027 году намечен ввод в эксплуатацию пять дошкольных учреждений.

С начала 2025 года газифицировано восемь населенных пунктов. Общая протяженность газопровода - 37 км. Это возможность для подключения 979 домовладений. По президентской программе догазификации с января текущего года принято 3169 заявок, заключено 2643 договора. Выполнены обязательства по догазификации со сроком сдачи в 2025 году по 3890 договорам. 

В этом году запланировано благоустройство 63 общественных территорий. На девяти из них работы уже завершены. 

В регионе улучшился инвестиционный климат, реализуются программы «Безопасные качественные дороги», развивается туризм и найден выход из кадрового кризиса. 

Экономика Нижегородской области в 2024 году выросла в реальном выражении на 3,3% к предыдущему году. Среднемесячная заработная плата в Нижегородской области в 2024 году выросла в 2,3 раза к уровню 2017 года и составляет 69,5 тыс. рублей.

Отдельное важнейшее направление работы «Единой России» – поддержка СВО. В рамках гуманитарной миссии с начала спецоперации было отправлено более 740 конвоев гумпомощи, обработано 2865 заявки от войсковых частей, доставлено более 4 600 тонн груза, приобретено и направлено более 270 автомобилей. 

Реализуются различные проекты и программы по поддержке ветеранов спецоперации. Участники боевых действий вступают в ряды партии и выдвигаются на должности различных уровней власти.

«Участники СВО – это люди, которые своей отвагой и героическими поступками доказали, что «любить Родину» — это не слова, а дела. В органах власти нашу партию уже представляют Чинцов Евгений Александрович - председатель думы текущего созыва. И Плаксин Иван Витальевич - депутат думы Сарова. Принимать участие в предстоящих выборах от «Единой России» выразили 12 ветеранов спецоперации», - отметил руководитель Приволжского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике и местному самоуправлению Роман Любарский.

В конце конференции были оглашены итоги тайного голосования по вопросу об изменениях в составе региональной контрольной комиссии Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия».

Также были объявлены имена будущих кандидатов в депутаты думы Нижнего Новгорода первого созыва по одномандатным избирательным округам списком от партии «Единая Россия»:

Избирательный округ № 1 – Тарасов Владимир Эдуардович  

Избирательный округ № 2 – Зяитов Рустам Сяитович  

Избирательный округ № 3 – Пономаренко Роман Геннадьевич

Избирательный округ № 4 – Скакодуб Валерий Валерьевич

Избирательный округ № 5 – Аношкин Владимир Петрович

Избирательный округ №6 – Кузнецова Мария Владимировна

Избирательный округ № 7 – Карташев Кирилл Андреевич

Избирательный округ N. 8 – Петров Александр Евгеньевич

Избирательный округ № 9 – Дружинина Татьяна Александровна

Избирательный округ № 10 – Смолина Оксана Васильевна

Избирательный округ № 11 – Родин Алексей Геннадьевич

Избирательный округ № 12 – Вискова Ольга Львовна

Избирательный округ № 13 – Картавина Зоя Леонидовна

Избирательный округ № 14 – Игошин Дмитрий Дмитриевич

Избирательный округ № 15 – Станчев Руслан Марсович

Избирательный округ № 16 – Ванькина Инна Вячеславовна

Избирательный округ № 17 – Овсянникова Елена Валерьевна

Избирательный округ № 18 – Прокопович Станислав Станиславович

Избирательный округ № 19 – Ерофеев Юрий Анатольевич

Избирательный округ № 20 – Сахарова Анастасия Владимировна

Избирательный округ № 21 – Пашинин Павел Дмитриевич

Избирательный округ № 22 – Иванов Михаил Сергеевич

Избирательный округ № 23 – Пляскин Сергей Сергеевич

Избирательный округ № 24 – Костин Евгений Николаевич

Избирательный округ № 25 – Закиева Кристина Маратовна

Избирательный округ № 26 – Досаева Светлана Михайловна

Избирательный округ № 27 – Сивохин Дмитрий Геннадьевич

Избирательный округ № 28 – Балакина Ольга Валериевна

Избирательный округ № 29 – Малеханов Юрий Алексеевия

Избирательный округ № 30 – Чинцов Евгений Александрович

Избирательный округ № 31 – Воденисова Диана Александровна

Избирательный округ № 32 – Фельдман Марк Самуилович

Избирательный округ № 33 – Шмелева Ирина Евгеньевна

Избирательный округ № 34 – Поддымников-Гордеев Владимир Валерьевич

Избирательный округ № 35 – Алякина Марина Александровна

Избирательный округ № 36 – Копосов Андрей Анатольевич

Избирательный округ № 37 – Соловьев Андрей Вячеславович

Избирательный округ № 38 – Крюкова Марина Николаевна

Избирательный округ № 39 – Кузнецов Александр Николаевич 

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Теги:
Гордума Единая Россия
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