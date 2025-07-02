Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи пройдет в Нижегородской области Общество

Главное управление Минюста России по Нижегородской области с 7 по 13 июля проведет Всероссийскую неделю правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. Целью мероприятия является создание максимальной поддержки семьям по правовым вопросам. Координатором проведения Недели правовой помощи на территории региона является Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области.

В мероприятиях примут участие адвокаты, нотариусы, социально ориентированные некоммерческие организации. На различных площадках организовано размещение консультационных пунктов, проведение личных приемов и прямых телефонных линий, а также мероприятий, направленных на правовое просвещение населения.

В период проведения мероприятий в Нижегородской области пройдут открытые правовые консультации в нотариальных и адвокатских палатах, а также на площадках многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и клиентских служб Социального фонда России.

Более подробную информацию о консультационных пунктах, работающих в этот день, можно получить на сайте Главного управления Минюста России по Нижегородской области.

Список адвокатских образований, в которые можно обратиться за получением бесплатной квалифицированной юридической помощи, размещен на сайте Палаты адвокатов Нижегородской области , адреса нотариусов Нижегородской области – на сайте Нижегородской областной нотариальной палаты.