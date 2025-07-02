Нижегородки, недавно ставшие мамами, пользуются новой мерой поддержки и самостоятельно выбирают "Подарки новорожденным" Общество

Фото: Институт демографического развития Нижегородской области

Нижегородки, недавно ставшие мамами, пользуются новой региональной мерой поддержки и самостоятельно выбирают «Подарки новорожденным». Женщины, чьи дети родились 1 июля 2025 г. и после этой даты, могут выбрать и бесплатно получить детские товары у нижегородских производителей на сумму до 20 тыс. рублей. Для этого им предоставляют сертификат, по которому осуществляется доступ к специальной витрине популярного маркетплейса.

Как напомнили в правительстве региона, новая мера поддержки «Подарок новорожденному» – это часть программы достижения демографической устойчивости «ОСНОВА – нижегородский проект жизни». Она была разработана по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в рамках регионального Пятилетия семьи (периода с 2025 по 2030 гг.).

Одной из первых получательниц «Подарка новорожденному» стала жительница Советского района Нижнего Новгорода Екатерина Докучаева. 1 июля 2025 г. она стала мамой уже в седьмой раз: у них с супругом Василием родилась дочь.

Сразу после выписки Екатерины с дочерью из родильного дома многодетная семья принялась выбирать товары, которые больше всего нужны для заботы о новорожденной. У нижегородцев уже есть вся необходимая детская мебель, поэтому супруги решили заказать у местных производителей одежду и средства личной гигиены.

«Подборка детских товаров просто замечательная! Мне очень понравилось, что можно заказать не только крупные товары, типа мебели, но и «расходники», например, средства личной гигиены. Я уже выбрала гель для стирки, ополаскиватель и гель для посуды. Также мы с мужем думаем над одеждой для малыша: перед рождением Николь у нас был мальчик, поэтому сейчас нам нужны комбинезоны на девочку. Хочется, чтобы дочь тоже носила новую красивую одежду», – рассказала многодетная мама.

По мнению нижегородки, процесс оформления меры поддержки был простым и понятным.

«В первую очередь, мне прямо в родильном доме оформили свидетельство о рождении ребенка. Далее я зашла на региональный портал Госуслуг и оформила заявление на получение «Подарка новорожденному» – для этого нужно было указать номер свидетельства и номер банковской карты «Мир». Спустя некоторое время в мой личный кабинет на Госуслугах прислали ссылку на специальную витрину Ozon, денежные средства уже были на балансе в моем приложении «Госуслуги». Сейчас я могу заказать товары прямо с телефона: выбираю нужное, нажимаю «оплатить по социальному сертификату», и заказ быстро приходит ко мне. Это очень удобно», – поделилась Екатерина Докучаева.

Как рассказали в министерстве социальной политики региона, в семье нижегородцев воспитываются двое мальчиков и пять девочек. Старшие четверо детей – 14-летний Сергей, 13-летняя Анита, 11-летняя Малика и 11-летняя Эвелина – уже ходят в школу. Младшие дети – 5-летняя Эмилия, 2-летний Артем и новорожденная Николь – находятся дома с мамой. Дети имеют разные таланты и увлечения – это спортивные занятия, музыка, рисование и другие направления творчества.

По словам главы семьи Василия Докучаева, ребят с детства приучают помогать родителям по хозяйству.

«У нас есть график дежурств, где распределено, кто и в чем нам помогает. В разные дни кто-то выбрасывает мусор, кто-то пылесосит, кто-то следит за чистотой посуды. Ребята следуют графику: стараются хорошо выполнить свою задачу и дальше пойти играть. Так мы с супругой прививаем детям любовь к труду, воспитываем в них чувство ответственности», – рассказал молодой отец.

Василий Докучаев обратился к нижегородцам, которые пока откладывают рождение детей, с напутствием.

«Мы всегда понимали, что у нас будет много детей. Знайте и помните, что дети – это огромное счастье! Дома, в семье, всегда можно найти поддержку, показать свою любовь и почувствовать взаимность. Это чувство, которое не сравнится ни с чем. Ну и, конечно, каждому человеку нужно оставить после себя на этой земле добрый след. Дети – это то прекрасное, что останется после нас с супругой!» – сказал он.

В министерстве социальной политики Нижегородской области напомнили, что главное условие для получения «Подарка новорожденному» – регистрация рождения ребенка органами ЗАГС Нижегородской области. На текущий момент региональным законодательством установлено, что мерой поддержки смогут воспользоваться родители всех детей, появившихся на свет с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года включительно. В случае рождения в семье одновременно двух и более детей мера поддержки будет предоставляться на каждого из них. Сертификат на покупку детских товаров можно использовать в течение 12 месяцев с даты выдачи.

Охрана материнства и детства – важнейшее направление нового национального проекта «Семья», стартовавшего в стране с 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.

Справка:

Беспрецедентный комплекс мер поддержки по решению губернатора Глеба Никитина разработан органами исполнительной власти региона совместно с АНО «Институт демографического развития» в рамках Пятилетия семьи в Нижегородской области.

Основная финансовая мера поддержки рассчитана на каждую семью, в которой появится ребенок. В совокупности с федеральным материнским капиталом на каждого ребенка общая сумма выплат составит 1 млн рублей (после рождения/усыновления третьего и последующего ребенка вся выплата будет выделяться из регионального бюджета). Родителям предоставляется выбор формы получения регионального семейного капитала, называемого «Родительский основной доход «Основа»:

– на первого ребенка положена выплата по федеральному маткапиталу (690 тыс. рублей), а региональный семейный капитал в общем размере 360 тыс. рублей будет выдан в виде зарплаты родителя по 10 тысяч ежемесячно в течение 3 лет;

– на второго ребенка положен федеральный маткапитал в размере 221 тыс. рублей, региональный – в общем размере 800 тыс. – можно выбрать в двух форматах: либо 500 тыс. единовременной выплаты и зарплаты в размере 20 тыс. в течение 15 месяцев, либо только в виде зарплаты в 22 тыс. рублей ежемесячно в течение трех лет;

– на третьего ребенка выплата в размере 1 млн рублей выделяется исключительно из регионального бюджета, родители смогут выбрать: 700 тыс. единовременной выплаты и зарплату в 30 тыс. в течение 10 месяцев или же только зарплату в размере 30 тыс. ежемесячно в течение трех лет;

– при рождении четвертого и последующих детей (выплата также выделяется полностью из регионального бюджета) родители могут выбрать или единовременную выплату в полном объеме в 1 млн рублей, или зарплату в 30 тыс. ежемесячно в течение трех лет.

Ежемесячные выплаты в виде зарплаты родители могут тратить на любые цели. Если родители выбирают целевую выплату, ее можно потратить на:

– уплату первоначального взноса и/или полное (частичное) погашение ипотеки на приобретение жилья в многоквартирном доме, расположенном на территории Нижегородской области; или приобретение индивидуального жилого дома (его части), расположенного на территории Нижегородской области, и земельного участка (его части), на котором он находится;

– газификацию жилья, расположенного на территории Нижегородской области;

– получение среднего профессионального и высшего образования ребенком или детьми в образовательных организациях, расположенных на территории Нижегородской области.

– приобретение жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном на территории Нижегородской области;

– приобретение индивидуального жилого дома (его части), расположенного на территории Нижегородской области, и земельного участка (его части), на котором он находится;

– завершение строительства объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории Нижегородской области;

– участие в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного на территории Нижегородской области;

– приобретение нового легкового автомобиля, автобуса/микроавтобуса, произведенного не ранее того года, который предшествует году продажи.

Мера поддержки предоставляется вне зависимости от уровня дохода, но нужно иметь гражданство РФ не менее трех лет, жить в Нижегородской области (имея постоянную или временную регистрацию), рождение ребенка должно быть зарегистрировано органами ЗАГС Нижегородской области.

Вместе с этим с 1 июля родители получат «Подарок новорожденному» от губернатора – электронный сертификат номиналом 20 тыс. рублей, который можно будет реализовать в спецразделе маркетплейса Ozon. Этот сертификат позволит купить необходимые для малыша товары от нижегородских производителей. На данный момент представлено более 200 наименований товаров.

Для быстрого и удобного получения основных мер поддержки (регионального семейного сертификата и «Подарка новорожденному») нужно подать заявление на портале «Госуслуги Нижегородской области» или лично в управление социальной защиты по месту жительства.