На 31% увеличилась выработка нижегородского изготовителя промоборудования благодаря федпроекту "Производительность труда" Экономика

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Формотроник» из Нижнего Новгорода подвели итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на предприятии. В мероприятии принял участие министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Компания специализируется на разработке и поставках технологичных решений для модернизации полимерных производств, создания новых цехов, автоматизации предприятий по выпуску изделий из пластмасс.

По словам Максима Черкасова, в качестве пилотного потока на предприятии был выбран процесс проектирования и реализации проектов поставки периферийного оборудования. Выбранный поток обеспечивает 55% в выручке компании.

«Специалисты РЦК провели аудит и выявили 19 проблем. По каждой проблеме эксперты предложили решения. Например, внедрили систему приоритизации выполнения заказов, улучшили эргономику на рабочих местах сборщиков, перенесли ряд работ с применением ручного труда на обработку станком с ЧПУ. Внедрение бережливых технологий позволило предприятию значительно ускорить производственный процесс: время разработки технического решения и производства сократилось со 164 до 133 дней, что составляет увеличение скорости работы на 19 процентов без ущерба для качества. Кроме того, выработка* увеличилась на 31 процент – с 5 до 6,5 предложения потенциальным клиентам за смену», – отметил Максим Черкасов.

Эксперты регионального центра компетенций обучили бережливым технологиям 17 участников проектной команды предприятия и подготовили одного внутреннего тренера. Эти сотрудники смогут в будущем самостоятельно внедрять инструменты нацпроекта уже и на других участках предприятия.

«Благодаря поддержке регионального центра компетенций мы начали внедрять принципы бережливого производства и производственные стандарты в наши бизнес-процессы. Компания только начинает свой путь как производственная, и мы приятно удивлены, насколько эффективными оказались эти инструменты не только в цехе, но и в офисных процессах. Мы увидели серьёзный рост производительности труда. Рассчитываем, что в будущем экономический эффект от внедрения стандартов производства составит около 15 миллионов рублей», – отметил директор ООО «Формотроник» Илья Ганюшин.

Сейчас в Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряют шесть производителей промышленного оборудования. За время реализации федпроекта выработка на этих производствах растёт минимум на 10 процентов.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работает 288 нижегородских компаний.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

Фото: минпроторг Нижегородской области