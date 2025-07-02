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Спорт

Опубликованы фото с Кубка России по прыжкам с трамплина в Нижнем Новгороде

06 июля 2025 09:00  [107] Спорт
Опубликованы фото с Кубка России по прыжкам с трамплина в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

На трамплине К-65 в Нижнем Новгороде в эти выходные проходят соревнования (0+) в рамках Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Участники демонстрируют мастерство на искусственном покрытии. 

С 3 по 6 июля на старты выйдут около ста лучших спортсменов страны, представляющих различные регионы России. В числе участников — действующие члены национальной сборной.

Нижегородскую область представляют одни из самых титулованных атлетов в составе сборной России — мастера спорта международного класса Денис Корнилов и Роман Трофимов. За их плечами — участие в Олимпийских играх, медали этапов Кубка мира, победы и призовые места на международных турнирах, а также многократные чемпионства в рамках российских соревнований.

В борьбу за награды также включились спортсмены из Московской, Свердловской, Ленинградской, Магаданской, Кемеровской и Сахалинской областей, а также представители Пермского края, республик Башкортостан, Татарстан, Карелия и других регионов.

Фото: Александр Воложанин

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Теги:
Лыжный спорт Соревнования Трамплинный комплекс
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