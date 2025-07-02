Люлин рассказал о подвиге Николая Фильченкова, остановившего танковую колонну Общество

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Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин опубликовал в своем телеграм-канале пост, посвященный памяти Героя Советского Союза Николая Фильченкова. Того самого, в чью честь названа улица Канавинского района Нижнего Новгорода.

Николай Фильченков родился в 1907 году в деревне Курилово, входившей в состав Нижегородского уезда. Сегодня это территория Дальнеконстантиновского района.

В раннем возрасте он остался без родителей и с детства зарабатывал на жизнь тяжёлым трудом — работал грузчиком, плотником. В 1928 году его призвали на службу во флот.

Окончив военно-морскую школу в Кронштадте, Фильченков проходил службу в Севастополе, а затем на Дальнем Востоке. В 1935 году на реке Амур он отличился во время инцидента с японским судном: враг подошёл к советскому острову, и Фильченков, взяв корабль на абордаж, сорвал провокацию. В том бою он получил тяжёлое ранение, после чего был переведён на береговую службу.

С началом Великой Отечественной войны Николай Дмитриевич попытался попасть на фронт, но был признан негодным. Только после окончания курсов политруков его направили на Черноморский флот, где он стал начальником клуба батальона морской пехоты.

Осенью 1942 года, во время обороны Севастополя, Фильченков проявил героизм. 7 ноября у села Дуванкой пятеро советских моряков вступили в бой с 22 немецкими танками. Им удалось уничтожить десять из них. В самый напряжённый момент боя политрук Фильченков, обвязавшись гранатами, бросился под один из вражеских танков. За ним последовали его товарищи. Благодаря их самоотверженности атака была остановлена.

Сегодня имя Николая Фильченкова носят улицы в Севастополе, Нижнем Новгороде и Дальнем Константинове. Его имя увековечено на Черноморском флоте — в составе флота служит большой десантный корабль "Николай Фильченков". В родном селе Курилово установлен бюст героя.