26 рейсов отменили и 13 задержали в нижегородском аэропорту

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26 рейсов было отменено на прилет и вылет в нижегородском аэропорту по данным на 18:00 6 июля. На тот момент задержанными на вылет оставались 13 рейсов, сообщили в Росавиации.
Напомним, в эти дни аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде столкнулся с наиболее продолжительными ограничениями на работу. План "Ковер" действовал с вечера 4 июля до утра 6-го. А потом его вводили еще и днем 6 июля. Ситуация находится на контроле Нижегородской транспортной прокуратуры, Минтранса и Росавиации.
В Росавиации подчеркнули: между Нижним и Москвой на поезда в обе стороны на 6-8 июля есть около 9 тысяч свободных мест.
Сообщалось, что ограничивать работу воздушных переправ приходится в целях безопасности полетов гражданских самолетов, когда есть угроза атаки БПЛА. Кстати, утром 5 июля украинская сторона предприняла попытку атаковать Нижегородскую область, но беспилотник был успешно ликвидирован средствами ПВО.
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