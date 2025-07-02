Мост рухнул вместе с пожарной машиной под Нижним Новгородом Происшествия

Деревянный мост не выдержал веса пожарной машины и обрушился в Нижегородской области. Инцидент произошел в деревне Борисово Борского округа днем 6 июля.

В пресс-службе регионального МЧС сказали, что из поселка Осинки поступил сигнал об угрозе возгорания из-за лежащего на земле и искрящегося электропровода. На место выехало подразделение добровольной пожарной команды. Добраться до Осинок можно было лишь по мосту, который, как утверждают СМИ, был признан аварийным еще в 2024 году. Но переправа не выдержала и рухнула в речку вместе с грузовиком.

В результате инцидента погибших и пострадавших нет. Обрыв устранили специалисты электросетей. На месте находятся представители администрации.