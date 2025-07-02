Рыбак запутался в сетях и утонул в Нижегородской области

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59-летний мужчина утонул в пруду в деревне Городищи Дальнеконстантиновского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По предварительным данным, мужчина на лодке расставлял сети. В какой-то момент, запутавшись в них, рыбак упал в воду и не смог выбраться.
Тело погибшего достали из водоема местные жители. В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.
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