Рыбак запутался в сетях и утонул в Нижегородской области Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

59-летний мужчина утонул в пруду в деревне Городищи Дальнеконстантиновского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По предварительным данным, мужчина на лодке расставлял сети. В какой-то момент, запутавшись в них, рыбак упал в воду и не смог выбраться.

Тело погибшего достали из водоема местные жители. В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.