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Общество

"Ростелеком" берет нижегородские многоквартирные дома под контроль

07 июля 2025 13:11  [101] Общество
Ростелеком берет нижегородские многоквартирные дома под контроль

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» по заказу Государственной жилищной инспекции продолжает комплексное обследование технического состояния многоквартирных домов в Нижегородской области. Ранее, в 2023-2024 годах, было обследовано 6528 домов. До конца 2025 года компания проверит еще 3 744 строения. Проект позволит региону оценить их физический износ и актуализировать планы и программы капитального ремонта. 

Профильные специалисты обследуют 1 752 дома в Нижнем Новгороде и 1 992 — в области. Они дадут экспертную оценку состояния перекрытий, крыш, лестничных клеток, фасадов, подвальных помещений и внутренних инженерных коммуникаций зданий. Вся собранная информация будет переведена в цифровой вид и систематизирована в электронном банке данных. 

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«До конца года доля обследованных объектов, включенных в региональную программу капитального ремонта, превысит 40%. Благодаря проекту Нижний Новгород получил возможность формировать электронную базу данных технического состояния многоквартирных домов и экономить до 30% выделенных средств на капитальный ремонт за счет ранжирования работ по срочности их выполнения и определения типа ремонта. Опыт нашей области активно заимствуют другие субъекты федерации —аналогичная программа реализуется в Ханты-Мансийском автономном округе, Приморском крае, Кемеровской и Самарской областях».

Михаил Куренков, и. о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области:

«Благодаря проекту мы получаем полную картину состояния жилого фонда. Традиционно бюджеты распределялись с учетом формальных критериев — даты постройки и последнего капитального ремонта. Теперь на основе анализа данных мы можем оценить степень износа каждой конструкции и запланировать ремонтные работы там, где они необходимы в первую очередь».

Проект по оценке состояния многоквартирных домов в Нижегородской области «Ростелеком» реализует третий год. В 2023 году компания проверила 3 024 объекта, в 2024-м — 3 504. Фонд капитального ремонта Нижегородской области насчитывает 23 500 домов, их обследование планируется завершить к 2027 году.
 

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Теги:
Госжилинспекция Жилье Ростелеком
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