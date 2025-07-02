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Общество

Доброволец СВО: "Мы непременно победим, потому за нами стоит мощь великой страны"

07 июля 2025 14:28  [118] Общество
Доброволец СВО: Мы непременно победим, потому за нами стоит мощь великой страны

Фото: Антон Дерябин

Жители из разных регионов страны приезжают в Нижний Новгород, чтобы заключить контракт на военную службу в едином пункте отбора. Затем добровольцы отправляются на боевое слаживание и далее - на СВО.

Молодой человек, приехавший из Московской области, рассказал, что его отец недавно героически погиб в зоне специальной военной операции, и это стало решающим фактором для того, чтобы подписать контракт с Минобороны РФ.

«Я тоже хочу защищать нашу страну. Отец гордился бы моим выбором. Хочу попасть в разведку или стать оператором БПЛА. Уверен, что хорошая физическая подготовка мне пригодится. Мы непременно победим, потому что за нами стоит мощь нашей великой страны», - сказал доброволец.

Бурильщик нефтяных скважин из Удмуртии тоже решил, что его место – «за ленточкой». За его плечами – опыт срочной службы, многие из друзей уже сражаются на СВО.

«Друзья присылают видео, в интернете много красноречивых фактов, и очевидцы рассказывают об инцидентах с жестокими действиями ВСУ в отношении мирных жителей и пленных. Это чудовищно! Мы должны остановить это. И мы остановим, потому что идем до конца, ничего не боимся. Это наша земля и наши люди», – поделился боец.

Отправку добровольцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдают сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Предусмотрено и индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте https://служунн.рф/.

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Теги:
Добровольцы Дом народного единства СВО
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