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Окружной фестиваль "Кстова Поляна" состоялся в преддверии Дня семьи, любви и верности

07 июля 2025 21:00  [72]
Окружной фестиваль Кстова Поляна состоялся в преддверии Дня семьи, любви и верности

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Третий год в Кстовском муниципальном округе проходит фестиваль «Кстова Поляна» (0+). Праздник направлен на объединение жителей разных возрастов и интересов. Атмосфера дружбы – важная составляющая мероприятия. Гости знакомятся с традициями малой родины и народной культурой края.

«Кстово переводится как земляника. Эта ягода – символ муниципального округа. Отсюда и название фестиваля. Кроме того, земляника присутствует и на фотозоне. Это масштабное мероприятие работает не только на объединение кстовчан. Оно повышает значимость нашего города и округа на областном уровне», - рассказала исполнительный секретарь Кстовского местного отделения партии «Единая Россия» Марина Козлова.

Центральным событием праздника стало награждение семейных пар, проживших вместе 25 и 50 лет. С юбилейными датами супругов поздравили представители кстовских промышленных предприятий, местных органов власти, активисты партии «Единая Россия».

«Самый трогательный день в году для меня – это День семьи, любви и верности. Сегодня в нашем округе начались праздничные мероприятия. Чествовали кстовские пары, отмечающие круглые даты. Отдельные поздравления подготовили для офицерских семей и молодоженов. Большая честь разделить сегодня этот день вместе с прекрасными парами», - поделился заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез» Андрей Соловьев.

«Мудрость, терпение и верность пар, которых сегодня чествовали на празднике, — настоящий пример для всех нас. Очень трогательно видеть столько счастливых глаз и улыбок. Семья — это самое ценное, что у нас есть, и такие праздники напоминают об этом», - отметила руководитель аппарата Совета депутатов Кстовского муниципального округа Нижегородской области Марина Крюкова.

В рамках фестиваля прошли концерты, детский маркет, выставка продажа товаров народных промыслов, интерактивные игры для всей семьи, выступления артистов и творческих коллективов.

«Мы танцевали с белым мишкой, участвовали в разных интересных играх, работали в творческих мастерских. Очень понравилось делать подарки. Я склеила маме из бумаги красивую ромашку!», - поделилась девятилетняя Алина Гуляева.

Большой популярностью у гостей фестиваля пользовались разнообразные мастер-классы для всей семьи: по росписи имбирных пряников и гипсовых фигурок, рукоделию, изготовлению свечей из вощины. 

Кульминацией праздника стал клубничный мегапирог. Гости и участники фестиваля с удовольствием дегустировали сочный символ округа.

Фестиваль «Кстова поляна» прошел при поддержке регионального и местного отделений партии «Единая Россия».

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Теги:
Единая Россия Праздники Семья
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