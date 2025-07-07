Житель Арзамаса расширил собственный бизнес по выращиванию ягод благодаря соцконтракту Экономика

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

Житель Арзамаса Михаил Полеткин смог расширить собственный бизнес по выращиванию клубники благодаря социальному контракту. Нижегородец составил бизнес-план, одобрил его в местном управлении социальной защиты населения и в результате получил 350 тыс. рублей в качестве поддержки от государства. На эти средства мужчина закупил новое оборудование, которое позволит увеличить доходность ягодных плантаций.

Как рассказали в министерстве социальной политики Нижегородской области, Михаил Полеткин начал свое дело еще четыре года назад, увидев в интернете интересную технологию производства. Для организации бизнеса предприниматель использовал собственный земельный участок в Шатковском округе площадью два гектара, а также вложил личные накопления.

Для выращивания мужчина выбрал лучшие сорта клубники, адаптированные к условиям средней полосы: «Азия» и «Мальвина». Эти сорта также устойчивы к перевозкам и хранению, что крайне важно для эффективности производственного процесса.

«Отличительная черта моего бизнеса – предоставление клиентам возможности самосбора ягод. Это значит, что нижегородцы могут самостоятельно приезжать и собирать ягоды на участке, производя плату уже на выходе за вес собранного продукта. Такая услуга довольно популярна. Ко мне на плантацию часто приезжают гости из Арзамаса, Шатковского округа и других муниципалитетов региона», – рассказал Михаил Полеткин.

В 2025 году предприниматель увидел еще одну возможность для развития бизнеса без существенного увеличения расходов. Он решил приобрести грядообразователь- пленкоукладчик, это устройство позволяет покрывать поверхность грунта вокруг растений различными материалами, чтобы защитить и улучшить свойства почвы. Кроме того, следовало оснастить ягодные кусты системой капельного орошения.

«Такое приспособление является отличным решением для сокращения производственных затрат и увеличения урожайности. Мульчирование почвы создает более мягкий микроклимат растениям, сохраняя влажность почвы в периоды аномальных летних сезонов. Я составил план развития бизнеса в начале года, а уже в марте мне одобрили сумму в размере 350 тысяч рублей, на которую и удалось закупить технику. Теперь я затрачиваю намного меньше как финансовых, так и человеческих ресурсов, и при этом могу производить еще больше продукции», – поделился предприниматель.

В министерстве социальной политики Нижегородской области сообщили, что с начала 2025 года в регионе заключено уже более 1,8 тыс. социальных контрактов. Свыше 1,2 тыс. человек заключили соцконтракты на развитие индивидуального предпринимательства, 32 человека – на ведение личного подсобного хозяйства, более 300 – в целях трудоустройства, еще около 270 человек – для преодоления трудной жизненной ситуации.

«Инструмент социального контракта – реальный способ изменить жизненную ситуацию в лучшую сторону, поддержать семью или уже существующий бизнес. К концу 2025 года мы планируем заключить более 4,6 тысячи социальных контрактов. На эти цели направлено свыше 1,1 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов», – подчеркнул министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

В ведомстве также напомнили, что данная мера социальной поддержки предоставляется малоимущим семьям или одиноко проживающим гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной правительством Нижегородской области. Решение о заключении социального контракта принимается комиссионно. Важно, что приоритет при оформлении меры – у граждан, уже имеющих соответствующий успешный опыт ведения своего дела. Также приоритетное право при назначении меры поддержки имеют многодетные семьи и семьи участников СВО.

Для того чтобы заключить социальный контракт, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства (адреса и телефоны можно найти на портале регионального минсоца). Соответствующее заявление можно также подать дистанционно – на портале «Госуслуги».

С 2025 года социальный контракты как механизм финансовой поддержки граждан включен в национальный проект «Семья», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.