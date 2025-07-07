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Экономика

Нижегородское правительство и "Новиком" договорились о сотрудничестве в сфере поддержки промышленности

08 июля 2025 10:00  [36] Экономика
Нижегородское правительство и Новиком договорились о сотрудничестве в сфере поддержки промышленности

Фото: пресс-служба банка "Новиком"

Правительство Нижегородской области и банк «Новиком» (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации «Ростех») подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Международной промышленной выставки  «Иннопром-2025», которая проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. 

Соглашение направлено на развитие экономики и промышленного потенциала региона, а также на реализацию совместных инициатив в сфере финансовой поддержки предприятий высокотехнологичных отраслей и сектора малого и среднего бизнеса.

Подписи под документом поставили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и заместитель председателя правления банка Алексей Кузнецов.

«Сотрудничество с банками играет важную роль в развитии региона и действующего бизнеса, создании новых производств. Партнерские отношения с финансовыми организациями помогают привлекать средства для реализации различных проектов, в том числе тех, которые играют ключевую роль в обеспечении технологического развития страны», - отметил Андрей Саносян. 

Стороны договорились о сотрудничестве по ряду ключевых направлений. В их числе — предоставление льготного финансирования промышленным предприятиям. Помимо этого, документ предусматривает проведение совместно с минпромторгом региона круглых столов с участием представителей промышленности. Среди других направлений сотрудничества — организация консультаций для крупных промышленных предприятий и МСП по вопросам доступа к мерам государственной поддержки. 

Стороны подтвердили намерение реализовывать договоренности в рамках утвержденного плана мероприятий, рассчитанного на долгосрочную перспективу.

«Нижегородская область — один из важнейших промышленных центров страны. Недавно регион подтвердил свое высокое второе место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив, уступив только столице. Хочу поздравить Нижегородскую область с этим важным достижением. Уверен, что подписание соглашения между банком и правительством региона станет дополнительным драйвером для развития предприятий, особенно в части импортонезависимых и технологически значимых производств», — подчеркнул Алексей Кузнецов.

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Теги:
Правительство Нижегородской области Промышленность Сотрудничество
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