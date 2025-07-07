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Культура и отдых

Ретропоезд доставит туристов из Нижнего Новгорода в Арзамас

08 июля 2025 12:39  [89] Культура и отдых
Ретропоезд доставит туристов из Нижнего Новгорода в Арзамас

Фото: пресс-служба ГЖД

Пассажиры туристского ретропоезда на паровой тяге сообщением Нижний Новгород – Арзамас смогут посетить площадки гастрономического фестиваля "Арзамасский гусь" (0+), который пройдёт 12 июля в Нижегородской области.

Ретропоезд № 6901/6902 отправится из столицы Приволжья 12 июля в 10:44 и прибудет на станцию Арзамас-2 в 13:44. Обратный рейс запланирован на 17:51 со станции Арзамас-1, прибытие в Нижний Новгород – в 20:39.

Пассажиров ждут современные комфортабельные вагоны с кондиционерами, автоматическими дверями, биотуалетами, удобными креслами, оснащенными регулируемыми подножками и розетками для зарядки мобильных устройств.

Помимо фестивальных площадок, прибывшие в Арзамас туристы смогут познакомиться с богатым культурным наследием города, посетив дом-музей А.М. Горького, историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь и церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Добраться к месту проведения фестиваля  можно будет также на регулярных электричках Нижний Новгород – Арзамас-2 и Нижний Новгород – Казань, а также на пригородном поезде Нижний Новгород – Ужовка. 

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Теги:
ГЖД поезда
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