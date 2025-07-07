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Экономика

Подъезд к деревне Булатниково отремонтировали по нацпроекту

08 июля 2025 18:25  [88] Экономика
Подъезд к деревне Булатниково отремонтировали по нацпроекту

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Павловском округе Нижегородской области завершён ремонт подъездной дороги к деревне Булатниково. Работы проводились в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". 

По словам директора ГКУ НО ГУАД Леонида Самухина, в предыдущие годы по нацпроекту были приведены в нормативное состояние почти все крупные дороги округа, находящиеся в ведении управления. Это позволило включить в ремонтную программу подъезды к населённым пунктам, жители которых неоднократно просили обновить дорожное покрытие.

Дорожные работы велись на участке протяжённостью 1,3 км. Основание трассы укрепили методом холодного ресайклинга, затем уложили два слоя асфальтобетона и отсыпали обочины щебнем. Стоимость работ составила 14,5 млн рублей.

Всего в 2025 году по нацпроекту планируется отремонтировать 35 дорог к сёлам и деревням общей протяжённостью 153 км. В прошлом году в нормативное состояние привели 25 таких дорог суммарной длиной 68 км.

Нацпроект "Инфраструктура для жизни" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Он объединяет 11 федеральных проектов и направлен на развитие современной инфраструктуры. В числе приоритетов — дорожное строительство, улучшение жилищно-коммунального хозяйства, повышение безопасности на дорогах и развитие общественного транспорта.

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Теги:
Нацпроект Павловский район Ремонт дорог
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