Нижегородцев приглашают к участию во Всероссийском марафоне «Выходи за меня» Общество

Жители Нижегородской области могут принять участие во Всероссийском марафоне «Выходи за меня», который проходит в соцсети «ВКонтакте» и объединяет влюбленные пары по всей стране, предлагая поделиться моментом, когда один из партнеров понял, что хочет связать себя узами брака со своей второй половинкой.

Организатором марафона выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минцифры России и соцсетью «ВКонтакте» в рамках национального проекта «Экономика данных».

Для того чтобы принять участие, нужно до 8 октября опубликовать пост на своей личной открытой странице во «ВКонтакте» в формате текста и по желанию прикрепить фото или видео. Также участнику нужно указать хештеги #ВыходиЗаМеня и #Госуслуги, подписаться на сообщество портала «Госуслуги» во «ВКонтакте».

Присоединиться к марафону могут пары, планирующие сыграть свадьбу, уже заключившие брак или только подавшие заявление в ЗАГС через «Госуслуги». В прошлом году своими историями поделилось более 660 пар.

Победителей объявят на сайте проекта выходизаменя.рф. Главный приз — романтическая поездка на двоих по России — будет присужден в конце конкурса по решению жюри.

«В День семьи, любви и верности мы запускаем второй сезон марафона «Выходи за меня», который соберет истории о том, как влюбленные пары решили создать семью и официально зарегистрировать свои отношения. Среди участников будут разыгрываться специальные призы, а те, кто подал заявление на регистрацию брака через «Госуслуги», смогут выиграть главный приз – романтическое путешествие на двоих. Возможность подать заявление в ЗАГС в формате онлайн появилась по нацпроекту «Экономика данных», при поддержке которого проходит этот марафон», - сказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Лучшие посты будут размещены на сайте проекта. Первые истории опубликуют блогеры, которые дали старт марафону.

На сайте выходизаменя.рф доступна информация об условиях участия в марафоне и о возможностях подачи заявления на регистрацию брака через «Госуслуги».