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Политика

Меры поддержки ветеранов СВО обсудили на заседании комиссии Госсовета

09 июля 2025 11:05  [104] Политика
Меры поддержки ветеранов СВО обсудили на заседании комиссии Госсовета

Фото: АНО "Национальные приоритеты"

8 июля состоялось заседание комиссии Государственного совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей. В нем приняли участие помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, председатель комиссии, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, полномочные представители президента в федеральных округах, представители федеральных органов власти, главы регионов и другие.

На заседании рассмотрели вопросы реабилитации и ресоциализации ветеранов СВО, адаптации их к мирной жизни.

Алексей Дюмин подчеркнул, что все вопросы поддержки ветеранов СВО и членов их семей президент Российской Федерации держит на личном контроле. Первым и наиболее острым вопросом повестки дня является необходимость разработки мер медико-психологической реабилитации ветеранов СВО. Речь идет о создании системы, включающей диагностику психического здоровья и последующую реабилитацию. Важно наладить комплексное взаимодействие между военными медицинскими учреждениями и гражданской системой здравоохранения. Прежде всего, это позволит обеспечить передачу медицинских диагнозов.

По его словам, особое внимание необходимо уделить участникам СВО, страдающим разного рода расстройствами, связанными с посттравматическим стрессовым расстройством. Психолого-психотерапевтическая помощь должна быть доступна участникам СВО сразу же после демобилизации. Необходимо включить профильных специалистов в порядок проведения их обследования.

Также секретарь Госсовета сделал акцент на теме трудоустройства ветеранов. Алексей Дюмин призвал изменить ситуацию, при которой значительная часть работодателей не до конца понимает важность этого вопроса. Для этого нужны дополнительные стимулы, мотивирующие работодателей, а также обеспечить создание специальных программ профессиональной адаптации.

Он дополнительно обратил внимание на важность доведения информации о положенных льготах до каждого участника боевых действий. Большое значение в информировании играют межведомственные комиссии регионов.

«Вся наша работа должна быть направлена на то, чтобы ветераны СВО получали полный комплекс необходимых медицинских услуг, а в дальнейшем - достойную работу. И в целом успешно адаптировались к мирной жизни», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Игорь Бабушкин отметил, что комиссии поручено повысить уровень взаимодействия органов власти, фонда «Защитники Отечества», иных структур с целью формирования максимально эффективной системы работы с ветеранами СВО и членами их семей. Для этого необходимо решить целый комплекс проблем организационного, юридического, финансового характера. 

«Наша задача предложить президенту, правительству, законодательной власти такие решения. Зачастую непростые. Но, по большому счёту, от них зависит не только благополучие ветеранов и их близких, но и ближайшее будущее общества и государства в целом», - сказал Игорь Бабушкин.

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Теги:
СВО
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