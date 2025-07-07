Нижегородцев предупредили о штрафах за вырубку деревьев на даче

В Российской Федерации существует строгий запрет на вырубку деревьев без специального разрешения, даже если дерево находится на частной территории. Это подтвердил Сергей Колунов, зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в интервью телеканалу "360".
Многие ошибочно полагают, что могут самостоятельно спилить дерево на своём участке без согласования с властями. Однако за незаконную вырубку деревьев предусмотрены значительные штрафы: для физлиц - от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, а для юрлиц от 200 до 300 тысяч рублей.
Если при вырубке использовались технические средства и спецтехника, штрафы будут ещё выше: для физлиц до 4–5 тысяч рублей, для должностных лиц до 40–50 тысяч рублей, а для юридических до 300–500 тысяч рублей. В редких случаях правонарушение подпадает под головную статью, и суд может назначить лишение свободы сроком до 7 лет.
Поэтому для собственной безопасности важно согласовывать вырубку деревьев с местными властями. Так, без соответствующего разрешения нельзя вырубать деревья из списка 50 краснокнижных пород - например, ясень, вишню, дуб, клён и сибирскую лиственницу. Кроме того, запрещена вырубка деревьев на территории лесного фонда.
Если же вы сами посадили дерево, которое в итоге засохло или повреждено вредителями, его можно срубить без разрешения, но только после проведения экспертизы, которая подтвердит необходимость вырубки. Это поможет избежать возможных проблем с законом.
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