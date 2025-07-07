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Культура и отдых

Более 1,3 тысячи российских парков преобразят в рамках нацпроекта в 2025 году

09 июля 2025 11:39  [67] Культура и отдых
Более 1,3 тысячи российских парков преобразят в рамках нацпроекта

Фото: Александр Воложанин

Правительство России продолжает системную работу, направленную на преобразование общественных пространств по всей стране. Эти задачи решаются в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который с 2025 года вошёл в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

"Перед стройкомплексом России стоят серьёзные задачи по созданию комфортной городской среды. Благоустройство общественных пространств – важная часть развития регионов. Благодаря такой работе преображаются населённые пункты, улучшается качество жизни людей, создаются пространства для прогулок, занятий спортом, отдыха с семьёй и общения. Эта работа соответствует приоритетам, обозначенным Президентом России. И особенно символично говорить об этом в День семьи, любви и верности, который символизирует крепкие семейные узы. С 2017 года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в России благоустроено порядка 9 тыс. парков. Каждый облагороженный парк – это забота о семьях и будущем наших детей", – сказал Марат Хуснуллин.

При благоустройстве применяется комплексный подход к созданию современных, функциональных и эстетически продуманных общественных пространств. Учитываются потребности всех возрастных групп, включая детей, старшее поколение, людей с ограниченными возможностями здоровья. Продумываются зоны отдыха, детские и спортивные площадки, велодорожки, удобная навигация и озеленение.

"С 2025 года федеральный проект "Формирование комфортной городской среды“ по решению президента России сохранён в составе национального проекта "Инфраструктура для жизни". В текущем году планируется благоустроить 5 тыс. общественных территорий, из которых свыше 1,3 тыс. – парки. В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды ведутся работы по благоустройству 49 парков", – отметил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект Парки
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