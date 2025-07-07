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Общество

Капремонт котла и проверка труб завершены на Автозаводской ТЭЦ

09 июля 2025 11:45  [75] Общество
Капремонт котла и проверка труб завершены на Автозаводской ТЭЦ

Фото: пресс-служба "Эн+ Тепло Волга"

На Автозаводской ТЭЦ (входит в «Эн+ Тепло Волга») завершены масштабные ремонтные работы на котлоагрегате №15. Специалисты проверили 1000 гибов – участков труб, которые изогнуты под определенным углом и находятся снаружи котла. Были выявлены и заменены все элементы, не соответствующие нормативам.

 «Работники ТЭЦ провели колоссальный объем работ, в том числе полностью заменили газоходы, воздуховоды и два горелочных устройства. В техническом плане существенно повысили как степень надежности котла, так и готовность к несению номинальных нагрузок в предстоящий отопительный период», - отметил директор Автозаводской ТЭЦ Андрей Маруськин.

Помимо этого, на Автозаводской ТЭЦ завершен расширенный текущий ремонт турбоагрегата Т-100-130 (станционный №7): восстановлена 23-я ступень ротора среднего давления, заменены участки паропроводов и установлен новый пусковой маслонасос. Ранее уже был отремонтирован турбоагрегат №12: там заменены детали паропровода и пароперепускные трубы. Впереди – ремонт турбины №8 и котла №12.

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Теги:
Теплоснабжение Эн+
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