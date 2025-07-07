День семьи, любви и верности отметили в Нижнем Новгороде и Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Масштабный семейный праздник для сормовичей организовали во дворе Комплексного центра социального обслуживания населения Сормовского района Нижнего Новгорода. Праздничные мероприятия прошли в рамках партийного проекта «Крепкая семья»

«Замечательный и теплый праздник – День семьи, любви и верности! Семья — это не просто слово, это целый мир, наполненный теплом, заботой и нежностью. Это крепость, защищающая от жизненных бурь. Это источник силы и вдохновения. Это место, где каждый из нас находит свой дом. В этот день хочу пожелать, чтобы в каждом доме царили мир и согласие, чтобы любовь никогда не угасала! Желаю, чтобы ваш семейный очаг всегда горел ярким пламенем, согревая всех домочадцев своим теплом. С праздником!» - сказал заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии, курирующий проектную деятельность, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Михаил Иванов.

Череду праздничных мероприятий открыла церемония торжественного награждения супружеских пар, проживших полвека вместе.

«8 июля, как дети говорят, день ромашек. День любви, семьи и верности. Русская ромашка - символ чистоты, любви и нежности. И сегодня от партии «Единая Россия» в рамках проекта «Крепкая семья» проходит большой фестиваль, где чествуем золотых юбиляров», - поделилась региональный координатор ФПП «Крепкая семья» Ирина Гончарова.

Поздравления прозвучали в адрес четырех семей:

- семьи Белых: Нины Николаевны и Николая Александровича (в браке 50 лет);

- семьи Крапивиных: Галины Макаровны и Сергея Николаевича (в браке 50 лет);

- семьи Панышевых: Юрия Михайловича и Натальи Дмитриевны (в браке 60 лет);

- семьи Чалковых: Татьяны Евгеньевны и Виталия Федоровича (в браке 50 лет).

Секретом семейного счастья поделились супруги Чалковы. Пара вместе со студенческой скамьи: учились в одной группе. Поженились спустя три месяца знакомства: «Секрета долгой семейной жизни нет. Живем и живем. Надо уметь уступать, не ссориться и не спорить с женой», - сказал Виталий Федорович.

В честь Дня семьи, любви и верности для гостей организовали увлекательные мастер-классы. Гости научились создавать своими руками цветы из фоамирана. Взрослые и дети для родных и близких изготовили оригинальные украшения в форме сердец. Большой популярность пользовалось обучение росписи гипсовых ромашек. У сладкой ваты и аквагрима не было отбоя от юных гостей фестиваля.

Украшением праздника стала выставка творческих работ детей и постоянных посетителей Комплексного центра социального обслуживания населения. Оригинальный вариант экспонирования: работы развесили на веревках и закрепили прищепками, – отметили все участники фестиваля.

Еще одно награждение семей состоялось в Штабе общественной поддержки. Руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова и заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов поздравили семейные пары юбиляров, которые прожили вместе более 45 лет:

- семья Тюгиных (55 лет совместной жизни);

- семья Малковых (51 год совместной жизни);

- семья Николаевых (51 год совместной жизни);

- семья Акимовых (50 лет совместной жизни);

- семья Даниловых (50 лет совместной жизни);

- семья Петрукович (50 лет совместной жизни);

- семья Батраковых (45 лет совместной жизни).

«Мы чествуем семьи, которые прошли рука об руку прекрасный путь длиной в полвека. Это целая эпоха, наполненная любовью, заботой, радостью и, конечно, преодоленными трудностями. Эти пары – настоящий пример для молодых семей, доказательство того, что настоящая любовь способна выдержать любые испытания. Их истории о верности, взаимопонимании, умении прощать и поддерживать друг друга в любой ситуации. Они вместе растили детей, встречали внуков, строили свой дом, создавали семейные традиции. Они – живое воплощение того, что семья – главная ценность в жизни. И таких семей в Нижегородской области с каждым годом все больше», - отметила руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

Ольга Краснова также напомнила, что с 1 января 2023 года нижегородские пары, празднующие 50, 60 и 70 лет совместной жизни, могут получить единовременную выплату к своему юбилею.

«Глядя на этих счастливых людей, понимаешь, что семейное счастье – это не сказка, а реальность, которую можно создать своими руками. Они – живое доказательство того, что настоящая любовь не боится времени и испытаний. Сегодня мы говорим им "спасибо" за любовь, мудрость и терпение. Они – наше вдохновение, наш ориентир и наша гордость! Пусть их дальнейший жизненный путь будет наполнен здоровьем, счастьем и теплом близких!» - сказал руководитель регионального исполнительного комитета партии Дмитрий Филипенко.

«Поздравляю всех с таким красивым праздником, Днем семьи, любви и верности! Семья, любовь и счастье – самое главное в жизни, то, что мы храним и оберегаем. В известной песне «Я люблю тебя, жизнь», есть слова «Если люблю, то живу», утверждающие, что настоящая жизнь возможна только в любви. И я полностью с этим согласен. Желаю всем здоровья, чтобы ваши близкие всегда были с вами рядом и радовали вас. С праздником!» – сказал Владимир Тарасов.

Напомним, праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, проходят по всей Нижегородской области. Во всех муниципалитетах чествуют многодетные, приемные семьи, юбиляров семейной жизни, поздравляют молодоженов, особое внимание уделяют семьям участников СВО. Концерты, фестивали, выставки, мастер-классы, семейные эстафеты, конкурсы организованы во всех муниципалитетах региона.

Как сообщалось ранее, выстраивание системы мер поддержки семей с детьми – приоритет народной программы «Единой России» и партийного проекта «Крепкая семья». В рамках реализации программы постоянно совершенствуются меры социальной поддержки, появляются новые форматы.