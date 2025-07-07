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Общество

"Ромашка на счастье": активисты партии "Единая Россия" поздравили жителей города с Днем семьи, любви и верности

09 июля 2025 14:12  [89] Общество
Ромашка на счастье: активисты партии Единая Россия поздравили жителей города с Днем семьи, любви и верности

Фото: Единая Россия Нижегородская область

В День семьи, любви и верности на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода активисты подарили нижегородцам и гостям города символ праздника – ромашки. Традиционную акцию «Ромашка на счастье» провели: региональное отделение партии «Единая Россия», Молодая Гвардия и Штаб общественной поддержки.

«Повышение рождаемости – стратегическая задача для нашего государства. Но очевидно, что не менее важную роль играет то, на каких ценностях будут воспитаны новые граждане России. Полная счастливая семья - основа будущих достижений ребенка. Крепкий брак – образец традиционных, непреходящих общечеловеческих ценностей. Поздравляю нижегородцев с Днем любви, семьи и верности. Пусть в ваших домах царит взаимопонимание и доброта», - сказал руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Волонтеры раздали горожанам несколько сотен цветов. Каждую ромашку сопровождали теплые пожелания в адрес семей: супругов, родителей, детей, родных.

«Какую добрую акцию организовали. Молодцы. Спасибо, что напоминаете нам об этом замечательном празднике. Семья — это самое главное в жизни. Уважайте, уступайте и любите изо всех сил. С праздником», - поделился впечатлениями гость из Владимирской области Иван Колпаков.

В рядах активистов с праздником поздравлял прохожих белый мишка. Все желающие могли сфотографироваться с ростовой куклой.

«Спасибо большое за цветочки. Настроение сразу стало лучше. Праздничное. Отличная акция: посмотрите сколько улыбок вокруг. А мишка ваш - просто высший класс. Разве такому откажешь в фотографии. Всех с праздником. Любите и будьте любимы», - сказала нижегородка Милана Лебедева.

«Это мой любимый мишка подарил цветочки. Так приятно. Я свечусь от счастья. И маме моей подарили цветы. Ох, как пахнут, вкусно», - рассказала шестилетняя Лида Перепелкина.

Напомним, выстраивание системы мер поддержки семей с детьми – приоритет народной программы «Единой России». В рамках партийной работы постоянно совершенствуются действующие меры социальной поддержки и разрабатываются новые форматы.

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Теги:
Единая Россия Праздники Семья
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