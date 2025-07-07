Нижегородская область заняла второе место в рейтинге закупочной эффективности

Нижегородская область заняла второе место среди регионов РФ по индексу эффективности закупочной деятельности. Рейтинг по итогам 2024 года составлен Ассоциацией организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов «Равноправие – ответственность – состязательность в торгах» (Ассоциация «РОСТ»).
Региональные закупки охватывают почти все сферы рынка: это реализация нацпроектов, закупка лекарств, продуктов питания, ремонт автомобильных дорог, строительство школ, больниц, объектов инфраструктуры и другие. Правительство региона активно работает над повышением эффективности и прозрачности закупочного процесса, выстраивает слаженную работу региональных и муниципальных заказчиков.
«Нижегородская область вошла в топ-10 субъектов РФ по шести из восьми показателей рейтинга. По итогам 2024 года на закупках в рамках контрактной системы региону удалось сэкономить 5,3 миллиарда рублей. Всего же было проведено 24,7 тысячи конкурентных закупок на 111,1 миллиарда рублей», - отметил министр экономического развития и инвестиций региона Денис Исмагилов.
Деятельность участников рейтинга при расчете индекса оценивалась по следующим показателям: качество управления государственными и муниципальными закупками; уровень конкуренции в закупках; удовлетворение потребностей заказчиков по результатам проведения торгов; доля закупок, проведенных конкурентным способом; доля участия в них представителей субъектов малого предпринимательства.
В 2024 году, как и ранее, приоритет отдан конкурентным процедурам.
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