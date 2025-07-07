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Общество

Нижегородские ветераны СВО примут участие в чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

10 июля 2025 10:18  [78] Общество
Нижегородские ветераны СВО примут участие в чемпионате по профмастерству Абилимпикс

Фото: государственный фонд "Защитники Отечества"

Нижегородские ветераны СВО примут участие в первом чемпионате по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс», который состоится с 25 по 29 июля 2025 года в Казани. Он проводится в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Организатор чемпионата – Минпросвещения РФ при поддержке правительства Российской Федерации и государственного фонда «Защитники Отечества».

«Первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО состоится сразу по 15 востребованным компетенциям. Он станет дополнительным инструментом поддержки наших героев, о важности чего неоднократно говорил президент Владимир Путин. Участники, показавшие лучшие результаты, смогут продемонстрировать свои навыки на общем финале национального чемпионата «Абилимпикс» и пройти стажировки у ведущих работодателей страны», – сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Участниками соревнований станут более 400 человек: конкурсанты, эксперты и сопровождающие. Нижегородскую область представят трое ветеранов СВО. По итогам будет отобрано 75 финалистов, которые выступят в финале чемпионата «Абилимпикс» в октябре 2025 года.

«Национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» завоевал признание у работодателей, экспертов и инклюзивного общества нашей страны. Это не просто соревнования, а символ стойкости, мужества и силы воли защитников. «Абилимпикс» раскрывает героев как настоящих мастеров своего дела, которые благодаря настойчивости и силе характера готовы добиваться результатов ради развития России. Уверена, что участие в чемпионате поможет ветеранам покорять новые вершины в выбранных специальностях», – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Соревнования пройдут по следующим компетенциям: «Веб-разработка (программирование)», «Оператор БПЛА», «Фотограф», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Резьба по дереву», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Массажист», «Поварское дело», «Промышленная робототехника», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Сварочные технологии», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Электромонтаж», «Токарные работы на станках с ЧПУ».

«Чемпионат по профессиональному мастерству – это важный этап комплексной реабилитации и социальной адаптации для участников СВО, возможность получить востребованные навыки и уверенность в профессиональном будущем. Сейчас важно обеспечить всестороннюю поддержку вернувшимся с фронта ребятам – от обучения и профориентации до содействия в трудоустройстве, и движение «Абилимпикс» активно включено в этот процесс. Каждый из ветеранов спецоперации должен иметь возможность реализовать свой потенциал, найти достойную работу и продолжить развитие в выбранной сфере. Ведь их опыт, дисциплина и целеустремленность – это ценный вклад в развитие нашей страны», – прокомментировал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Помимо соревновательной части, чемпионат включает деловую программу, в рамках которой пройдут пленарное заседание по вопросам профессионального развития ветеранов СВО, круглые столы о реабилитации через спорт и роли гражданского общества в поддержке участников СВО. Для участников чемпионата также будут организованы профориентационные, экскурсионные и спортивные мероприятия.

«Нижегородские ветераны СВО не первый год участвуют в региональных чемпионатах по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В этом году в составе делегации будут ветераны, которые покажут свое мастерство по направлениям «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Столярное дело» и «Фотография». Ждем ребят с победой», - поделилась руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова.

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Теги:
Профессии СВО
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